El BNG celebrará el 1 de diciembre en Santiago su XVIII Asamblea para dotarse de "más potencia" y alcanzar la Xunta

El Bloque Nacionalista Galego celebrará el próximo día 1 de diciembre en Santiago de Compostela su XVIII Asamblea nacional, en la que buscará dotar su proyecto de "más potencia" para "conquistar el gobierno" de Galicia. Así lo ha anunciado este sábado la líder de la formación, Ana Pontón, en su intervención durante el Consello Nacional, que se ha reunido en Teo (A Coruña). En su discurso, Pontón ha dicho que esta cita permitirá afianzar la línea de trabajo que ha llevado al BNG al que ha denominado como "mejor momento" de su historia, y a través de la que "sin renunciar a ningún principio del nacionalismo", han conseguido llegar a "amplios sectores de la sociedad gallega". "El segundo gran objetivo es reforzar la organización para ser más eficaces a la hora de afrontar los retos que tenemos por delante, porque si algo está claro es que sin organización no hay cambio y transformación del país", ha dicho. Según ha señalado, la asamblea también permitirá a la formación revisar y actualizar el análisis y el momento que vivie el país. "Es evidente que la Galicia de hoy no es la misma que la de hace ocho años, cunado en 2016 una nueva dirección tomó las riendas para abrir un tiempo nuevo en el BNG", ha señalado Pontón en un discruso en el que ha recordado que el Bloque "estuvo a punto de desaparecer" y vivie ahora su "mejor mejor momento". En una intervención en la que ha dejado claro que el avance del frente nacionalista "no es algo puntual ni fortuito", "sino una tendencia de fondo sólida y potente", ha rechazado caer en el conformismo. "No podemos quedarnos en lo logrado, sino al contrario", ha dicho para llamar a los suyos a trabajar "con humildad y sin renunciar a ninguno de los principios" para "seguir avanzando con paso firme" hasta ser la "fuerza hegemónica" del país, "capaz de darle a Galicia el futuro que merece". (Habrá ampliación)

Compartir nota: Guardar Nuevo