Rueda, dispuesto a una reunión bilateral con Sánchez: "Si el presidente me llama, por supuesto que voy a ir"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha declarado este viernes que estaría dispuesto a asistir a una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si este le llama. Eso sí, ha destacado la necesidad de que la financiación se discuta "entre todos". "Si el presidente me llama, el presidente de mi país, por supuesto que voy a ir", ha afirmado Rueda en una entrevista de Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si se reuniría bilateralmente con Sánchez, como ya han confirmado los presidentes de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón, todas ellas gobernadas por el PP. Rueda se ha justificado alegando que desde que fue investido presidente de la Xunta "sigue esperando" ser recibido por Sánchez, y le ha reprochado ser el único de los últimos tres líderes autonómicos electos con los todavía no ha mantenido una reunión, ya que sí se ha visto con el Lehendakari y el presidente de la Generalitat. Tras recalcar que "por supuesto" iría a Moncloa, ha advertido de que "otra cosa" es la que le diría al presidente, como que hay una "serie de temas" que tiene que tratarlos "con todos a la vez" porque "afectan a todos". Ha recordado también que los presidentes autonómicos del PP acordaron la semana pasada que hay una "serie de temas" que no pueden ser tratados "bilateralmente" y que deben abordarse con una reunión conjunta. Por último, Rueda ha asegurado que a Sánchez "no le interesa" celebrar una reunión multilateral para tratar la financiación autonómica, pero que "desde luego" tiene que hacerlo. "No se puede permitir que el presidente del Gobierno trate literalmente un tema como la financiación simplemente para legitimar que lo está tratando efectivamente de forma bilateral con Cataluña" ha zanjado.

