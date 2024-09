El expresidente de Puertos, al juez del 'caso Koldo': la empresa de las mascarillas contaba con el aval del Ministerio

El expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo ha señalado este viernes ante el juez que investiga 'el caso Koldo' que Soluciones de Gestión, empresa con la que se contrató la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros y que está en el epicentro de la presunta trama corrupta, contaba con el aval del Ministerio de Transportes. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado este viernes que Toledo ha explicado al juez que cuando le colocaron en el portafirmas el contrato con esa empresa le recalcaron que contaba con ese aval, pero ha negado que él mantuviera ningún contacto al respecto ni con el Ministerio de Transportes --entonces dirigido por el exministro José Luis Ábalos-- ni con la empresa. Así, el expresidente de Puertos ha negado tener responsabilidad en esa contratación más allá de la firma del documento contractual, pero sí ha explicado que él fue quien aconsejó contratar la distribución del material con la empresa Raminatrans SL --algo que ya explicó ante la Unidad Central Operativa (UCO) en febrero-- dado que la conocía de su época en una delegación de Puertos ubicada en la Comunidad Valenciana. Durante el interrogatorio, según las fuentes consultadas, se le ha mostrado también un correo electrónico en el que se recogería 'He hablado con José Luis', pero Toledo ha negado conocer quién era ese 'José Luis', por lo que no ha apuntado al exministro Ábalos. PRESIONÓ PARA QUE LLEGARAN A TIEMPO Lo que sí que ha subrayado ante el juez es que él presionó para que la empresa Soluciones de Gestión trajera a España las mascarillas cuanto antes. Esto fue así, ha recordado, porque la empresa estaba teniendo problemas con los fletes de los aviones. Por su parte, la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel, y la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez, han declarado este viernes también ante el juez, y han apuntado, según fuentes consultadas, al presidente de Puertos como responsable de la contratación. En cuanto al correo electrónico en el que una de ellas indicaba tras esas compras millonarias que esperaba no acabar en el río Manzanares, han señalado que era un comentario coloquial en el marco de una situación de nervios y cuando se estaba hablando de millones de euros en material sanitario.

