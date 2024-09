Ayuso ironiza con que Lobato quiera ahora "intentar defender la gestión" de Sánchez ante "el escrutinio de La Moncloa"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con que desde La Moncloa le van a "agradecer mucho" al portavoz del PSOE en la Asamblea y secretario general en Madrid, Juan Lobato, "las palabras que ha profesorado para intentar defender la gestión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso en el Debate de la Región. "No sé si le han pasado el discurso desde La Moncloa, si le han animado lo suficiente aplaudiéndole antes de llegar al atril para dar ese impulso y pasar el Got Talent...", ha lanzado al inicio de su turno de replica en la Cámara regional. La presidenta le ha recordado que él no debe solo someterse "al escrutinio de La Moncloa sino a la de los ciudadanos de Madrid". "Ahí creo que lleva un cero", ha sentenciado la jefa del Ejecutivo madrileño. Y es que Lobato llega a este debate cuestionado por los suyos, a pesar de que aseguraba la pasada semana tener muy claro "los objetivos" y negaba estar mirando su "espalda los martes y los jueves" ante las críticas de dirigentes como el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, o las diferencias con Ferraz. Esta presión aumentó al conocerse la convocatoria para este otoño del Congreso Federal del PSOE a nivel nacional, que dará el pistoletazo de salida a los regionales, donde Lobato buscará retener la Secretaría General de los socialistas madrileños. Habrá un test este septiembre con la lista de delegados del PSOE-M al Congreso nacional y su intención de que haya una lista única.

