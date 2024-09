Rueda rechaza "trocear" el sistema de financiación para hacerlo "singular" a cada CCAA: "Saldríamos perdiendo muchísimo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado que el sistema de financiación autonómica sea "troceado" para darle un modelo de "régimen singular" a cada comunidad porque entiende que el país "saldría perdiendo muchísimo". Así lo ha manifestado en su intervención este jueves en Viveiro (Lugo) en la sexta edición de los Encuentros del Eo, organizados por La Voz de Galicia y La Voz de Asturias con el patrocinio del Banco Sabadell, en los que participa junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. El mandatario gallego ha subrayado que no debe "ir troceándose" la financiación autonómia para dar "a cada comunidad" un régimen singular porque "perdería" todo el país al quebrar "la solidaridad" que "equilibra" e "iguala" los territorios. "Eso siempre que no creamos en un país como una serie de territorios que se relacionan con la administración central y les da absolutamente igual los demás", ha añadido Rueda, que ha insistido en que "todas" las comunidad están "infrafinanciadas" con el actual sistema, que debe reformularse con diálogo "entre todas" las comunidades y no de forma "bilateral". Así, ha reiterado su oposición al sistema de "cupos" como el que aprecia que quiere extenderse a Cataluña tras el pacto de investidura alcanzado entre el PSC y ERC. "Si somos un país solidario, que cree en unas relgas de prestación de servicios básicos en toda partes, ese sistema no lo podemos permitir", ha aseverado el líder del PP gallego en su primera intervención en el 'careo' con su homólogo asturiano, que se ha prolongado durante dos horas en los que, además de financiación, han abordado asuntos como el turismo, la situación del rural y la economía o servicios públicos como la educación y la sanidad. En el marco del debate de la reforma de financación autonómica, Rueda ha incidido en que Galicia apuesta por un modelo que tenga en el centro el coste de la prestación de los servicios públicos en función de las características de cada territorio. En el caso gallego, ha apuntado a la dispersión poblacional y el envejecimiento como factores que encarecen la prestación de los servicios públicos, por lo que cree que el nuevo sistema no puede, como defienden otras comunidades, pivotar en torno al número de habitantes. "Es peligroso hablar de habitantes para financiar territorios. Lo que se debe hablar es del coste de la prestación de servicios", ha remarcado el mandatario gallego, que rechaza que se aumenten los canales de aportación a las comunidades por parte del Estado recurriendo a la deuda o a la subida de impuestos. "En Galicia se pagan ya muchos impuestos", ha comentado antes de afirmar que los "cálculos" hechos por la Xunta con la "poca información" trasladada desde el Gobierno cifran en 444 millones lo que "perdería" Galicia en caso de que el sistema de concierto que tienen Euskadi y Navarra se transportase a Cataluña también. Rueda ha señalado que se trata de "prospecciones" hechas ante la "falta de información" y que "las pocas certezas" es la intención de doblar el fondo de compensación territorial para "doblarlo", con lo que Galicia pasaría a percibir 70 millones cuando "el gap" que causa en las arcas autonómicas el coste de la prestación de servicios si se atienden los factores de envejecimiento y despoblación alcanza "los 550 millones de euros". NEGOCIACIÓN "ENTRE TODOS" Así las cosas, el mandatario gallego ha vuelto a remarcar que el camino a seguir para la reforma del sistema de financiación es la convocatoria de una conferencia de presidentes en la que discutir "entre todos" el modelo. "Hablar por separado nos revienta a todos", ha espetado Rueda, que se ha mostrado defensor de que las comunidades se sienten "todas a discutir" y alcanzar "un acuerdo" en el que "no todas" estarán "de acuerdo" pero que será fruto de que "todas" hayan "cedido un poco". Por ello, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo convoca a un encuentro institucional --ha recordado que todavía no lo ha recibido desde su investidura en el mes de abril-- estará dispuesto a abodar asuntos económicos "que afectan" a Galicia de formar "bilateral" pero dirá 'no' a negociar el sistema de financiación. "No voy a negociar los recursos de todos de forma singular", ha reiterado Rueda.

