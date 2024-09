PP Murcia: "El único culpable de la sequía es Pedro Sánchez por no invertir en infraestructuras"

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado públicamente que "el único culpable de la sequía es Pedro Sánchez por no invertir en infraestructuras". "Esa es la única realidad y la causa real: su dejadez en infraestructuras", ha apostillado. En esa línea, Luengo ha lamentado que "la obsesión de Pedro Sánchez de enfrentar a territorios está provocando, no sólo la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas que garanticen que el agua llegue a todos los rincones de nuestro país, sino que también dejar de utilizar las infraestructuras ya existentes", según informaron fuentes del PP en un comunicado. De hecho, "el Gobierno de España lleva 5 años fomentando la división entre Regiones y torpedeando las principales infraestructuras que hay en nuestro país para garantizar una equidistribución hídrica en nuestra nación, una nación en la que no hay escasez de agua, sino que la que hay está muy mal repartida", ha asegurado el senador. Por tanto, ha criticado que Sánchez "no solo genera desigualdad con la financiación, sino también con las infraestructuras hidráulicas", y ha añadido que más allá de fomentar la controversia, el enfrentamiento, la insolidaridad y la discusión entre españoles, debería implantar planes que contribuyan a cohesionar España, a unirnos por el agua". Luengo ha recordado que, para poder seguir avanzando, "necesitamos infraestructuras tales como carreteras, trenes o aeropuertos", así como más importante es el agua "necesaria para vivir y, sin infraestructuras hidráulicas, el agua no llega desde donde sobra a donde se necesita". Por ello, ha considerado que es "fundamental" que el Gobierno de España impulse, "de manera urgente", un Pacto Nacional de Agua "que garantice agua en todos los territorios, atendiendo a criterios técnicos". "Sánchez debería, de una vez por todas, invertir en recursos hídricos, en depuración y en investigación", ha concluido.

