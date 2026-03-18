Espana agencias

El presidente de la CAF respeta la decisión de Apelación

Guardar

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El sudafricano Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), aseguró esta noche, en un vídeo oficial, que respeta la decisión del Comité de Apelación del organismo de retirar el título de la última Copa de África a Senegal y considerar campeón a Marruecos.

Motsepe expresó en su declaración su "profunda decepción" por los incidentes acaecidos al final del partido por el título entre ambas selecciones, en el que casi todo el conjunto senegalés se retiró del campo en protesta por la actuación arbitral pero luego volvió y acabó ganando, ya que indicó que socavan el progreso de la CAF en materia de ética y gobernanza y credibilidad de las competiciones.

El mandatario admitió que dichos sucesos pueden reavivar un clima de desconfianza heredado del pasado, sobre todo en cuanto al arbitraje y a la integridad de las decisiones: "Los sucesos y los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos ponen de manifiesto el trabajo al que aún nos enfrentamos en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza".

"Se ha realizado un gran trabajo, pero sigue habiendo recelos porque se trata de un problema heredado que viene de hace muchos años y al que nos enfrentamos constantemente, ya que es de vital importancia", dijo.

"A la hora de elegir a los miembros de nuestros órganos judiciales, seguimos un camino diferente al que se había seguido anteriormente. Invitamos a cada asociación y a cada zona, a las seis áreas regionales o las seis zonas de la CAF, a que nos proporcionaran nombres de jueces respetados, y es importante que las decisiones de nuestra junta disciplinaria, la junta disciplinaria de la CAF, y las decisiones de la junta de apelaciones de la CAF sean vistas con respeto e integridad", señaló.

"Así que, si se fijan en la composición de esos órganos, reflejan a algunos de los abogados y jueces más respetados del continente", apuntó.

Recalcó su defensa de la independencia de los órganos judiciales de la CAF y consideró que la discrepancia entre el Comité de Disciplina y el de Apelación ilustra esta idea, y aseguró que "la composición de estos órganos, integrados por abogados y jueces de toda África, busca garantizar decisiones imparciales y creíbles".

También se refirió al "derecho de cada federación a presentar sus recursos y a defender sus objetivos" y afirmó que la CAF respeta cualquier decisión que se tome a este nivel, así como que se toman "muy en serio lo ocurrido en la final de la Copa de África disputada en Marruecos y ya se han dado pasos muy importantes para garantizar que se aprueben las resoluciones necesarias en aquellas áreas que se han identificado como deficientes y en las que es necesario mejorar".

"Para nosotros es importante que los aficionados al fútbol y los espectadores de cada uno de los 54 países de África consideren que las decisiones de nuestros órganos judiciales son justas, íntegras e imparciales. Y es igualmente importante que consideren a nuestros árbitros, a nuestros operadores de videoarbitraje y a nuestros comisarios como personas justas y equitativas, y que las decisiones que se tomen reflejen la imparcialidad y la independencia que son de vital importancia", añadió. EFE

Últimas Noticias

Ponsarnau: "Hemos demostrado ambición por estar en semifinales"

Infobae

El Surne Bilbao jugará la sexta semifinal europea de su historia

Infobae

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González por presuntos encargos ilegales a Villarejo

La Fiscalía pide 173 años

La Abogacía Española y el Ministerio de Inclusión acuerdan reforzar la colaboración en materia de extranjería

La Abogacía Española y el

Recuperan el cadáver de una mujer de 57 años en el Puerto de La Laja (El Granado, Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil analiza si

La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

Un matrimonio ingresa en prisión por obligar a mujeres latinas a prostituirse en un chalet de Madrid: liberan a ocho víctimas

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas

El nerviosismo de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas cuando vieron a la UCO por primera vez en el pueblo: “Eran niños con el chaleco. Estamos de cojones”

Los ecologistas ganan la primera batalla a Cultura, que quiere un hotel de lujo en el monasterio de El Paular y destinar “un BIC para uso exclusivo de clases pudientes”

ECONOMÍA

Una cubana en España dice

Una cubana en España dice por qué se marcha a Alemania: “Si ves esto como la tierra prometida, déjame contarte esto desde el cariño”

La guerra en Irán golpea a los hipotecados a tipo variable: tendrá un impacto real en sus cuotas de 258 euros anuales

Del videoclub y el brandy a Netflix o las bebidas vegetales: cómo el INE ha cambiado los medidores de la inflación con nuestros hábitos de consumo

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

Llenar el depósito de gasóleo supone una diferencia de hasta 59 euros en la misma provincia dependiendo de la gasolinera elegida

DEPORTES

Tottenham - Atlético de Madrid,

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona aplasta y golea al Newcastle en el Camp Nou para certificar su plaza en los cuartos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de octavos de final de Champions entre el Tottenham y el Atlético de Madrid