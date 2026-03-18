El presidente de la CAF respeta la decisión de Apelación

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El sudafricano Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), aseguró esta noche, en un vídeo oficial, que respeta la decisión del Comité de Apelación del organismo de retirar el título de la última Copa de África a Senegal y considerar campeón a Marruecos.

Motsepe expresó en su declaración su "profunda decepción" por los incidentes acaecidos al final del partido por el título entre ambas selecciones, en el que casi todo el conjunto senegalés se retiró del campo en protesta por la actuación arbitral pero luego volvió y acabó ganando, ya que indicó que socavan el progreso de la CAF en materia de ética y gobernanza y credibilidad de las competiciones.

El mandatario admitió que dichos sucesos pueden reavivar un clima de desconfianza heredado del pasado, sobre todo en cuanto al arbitraje y a la integridad de las decisiones: "Los sucesos y los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos ponen de manifiesto el trabajo al que aún nos enfrentamos en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza".

"Se ha realizado un gran trabajo, pero sigue habiendo recelos porque se trata de un problema heredado que viene de hace muchos años y al que nos enfrentamos constantemente, ya que es de vital importancia", dijo.

"A la hora de elegir a los miembros de nuestros órganos judiciales, seguimos un camino diferente al que se había seguido anteriormente. Invitamos a cada asociación y a cada zona, a las seis áreas regionales o las seis zonas de la CAF, a que nos proporcionaran nombres de jueces respetados, y es importante que las decisiones de nuestra junta disciplinaria, la junta disciplinaria de la CAF, y las decisiones de la junta de apelaciones de la CAF sean vistas con respeto e integridad", señaló.

"Así que, si se fijan en la composición de esos órganos, reflejan a algunos de los abogados y jueces más respetados del continente", apuntó.

Recalcó su defensa de la independencia de los órganos judiciales de la CAF y consideró que la discrepancia entre el Comité de Disciplina y el de Apelación ilustra esta idea, y aseguró que "la composición de estos órganos, integrados por abogados y jueces de toda África, busca garantizar decisiones imparciales y creíbles".

También se refirió al "derecho de cada federación a presentar sus recursos y a defender sus objetivos" y afirmó que la CAF respeta cualquier decisión que se tome a este nivel, así como que se toman "muy en serio lo ocurrido en la final de la Copa de África disputada en Marruecos y ya se han dado pasos muy importantes para garantizar que se aprueben las resoluciones necesarias en aquellas áreas que se han identificado como deficientes y en las que es necesario mejorar".

"Para nosotros es importante que los aficionados al fútbol y los espectadores de cada uno de los 54 países de África consideren que las decisiones de nuestros órganos judiciales son justas, íntegras e imparciales. Y es igualmente importante que consideren a nuestros árbitros, a nuestros operadores de videoarbitraje y a nuestros comisarios como personas justas y equitativas, y que las decisiones que se tomen reflejen la imparcialidad y la independencia que son de vital importancia", añadió. EFE