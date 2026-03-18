77-63. El UCAM jugará la semifinal ante el Paok griego tras volver a ganar al Reggiana

Murcia, 18 mar (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto jugará las semifinales de la FIBA Copa de Europa ante el Paok de Salónica griego tras haber vencido también en el partido de vuelta al Pallacanestro Reggiana italiano, esta vez en casa por 77-63, un resultado que se une al 84-85 que obtuvo en la ida la pasada semana a domicilio.

No fue un partido brillante de los de Sito Alonso pero sí muy bien rematado y pelearán por un sitio en la final de una competición en la que se estrenan esta temporada y en la que acumulan 13 victorias, 12 de ellas seguidas, en 14 encuentros disputados.

El cuadro español afrontó el choque sin el alero estonio Sander Raieste, lesionado el pasado miércoles en Reggio Emilia con una rotura fibrilar de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda que le hará estar cerca de un mes de baja, y también sin el escolta canadiense Dylan Ennis, baja de última hora por una artritis postraumática en la muñeca izquierda.

El partido arrancó después de que Troy Caupain, base estadounidense del Reggiana recibiera una gran ovación en la presentación -volvía a Murcia, donde estuvo entre 2023 y 2025 como jugador universitario-.

De salida el duelo estuvo muy parejo y transcurrió con poca anotación. De hecho, cuando se acercaba el ecuador de la primera parte el resultado era de empate a siete y a partir de ese momento los transalpinos aprovecharon el atasco ofensivo del UCAM para cobrar una renta de seis puntos (7-13). Una ligera reacción local hizo que los guarismos se estrecharan y que el primer cuarto concluyera con el tanteo de 15-19, un +4 para los de Dimitris Priftis que en ese momento les daba la clasificación pero quedaba mucho.

Los aros parecían cerrados para ambos conjuntos y el juego era una recopilación de despropósitos. Una canasta para cada equipo en casi cinco minutos y todo más o menos igual.

Los granas, intensificando su defensa, se mantenían cerca cuando David DeJulius, anotando y asistiendo, impulsó a su equipo, que volvió a ponerse por delante mucho tiempo después, en concreto desde el 7-5.

Un triple de Will Falk colocó el 25-23 y un enceste interior de Emanuel Cate el 27-23 rubricando un parcial de 10-0 para los de Sito. Jaylen Barford lo cerró y el tanteo se volvió a ajustar. El electrónico del Palacio de los Deportes registró un 28-27 exiguo en todos los sentidos con el partido habiendo llegado al descanso. El 27,7% de acierto en tiros de campo del UCAM con un paupérrimo 2/15 en triples y el 34,4% del Reggiana mostraban lo que estaba siendo el encuentro.

La puesta en escena en la segunda parte fue otra cosa por parte de los murcianos. Un 6-0 les dio siete tantos de ventaja (34-27) sin que su rival se hubiera estrenado en casi tres minutos transcurridos de la reanudación. Jaime Echenique -el pívot colombiano era la gran amenaza interior del Reggiana- volvió a dejar el choque muy igualado (34-31) antes de que Kelan Martin, con cinco puntos seguidos, incluyendo un triple, y DeJulius, con otro tiro de máximo valor convertido, dispararan al UCAM con un +11 en el partido (42-31).

Sin embargo, faltó continuidad para dejar la clasificación mucho más cerca y habría que sufrir y trabajarla en un último periodo que comenzaría con un 46-44 que auguraba emociones fuertes y con Caupain siendo factor con 10 puntos, dos menos de los que llevaba Echenique, los dos máximos encestadores del choque a su paso por el minuto 30.

El UCAM siguió empecinado con los triples pese a su pésimo porcentaje y el Reggiana lo castigó para voltear la situación con el 47-50. En ese momento Devontae Cacok, con un 2+1, y Sant-Roos con canasta tras rebote ofensivo cambiaron la tendencia y Jonah Radebaugh por fin anotó de tres. Fue el quinto enceste desde más allá del arco en 29 intentos del conjunto universitario y supuso el 55-52.

No se detuvieron los de Sito a pesar de su mal día en el tiro y, a base de coraje, estiraron su ventaja. El cierre del rebote fue clave y ahí destacó Radebaugh`-12 capturas para el escolta estadounidense-. El capitán, además, tiró de galones y con otro triple, al que le acompañó uno más de DeJulius lo dejaron casi cerrado con el 65-56, un marcador capicúa más que interesante con cuatro minutos por jugarse.

La clasificación la tenían los de la capital del Segura agarrada con las dos manos y no se les iba a escapar. El encuentro acabó con 31 puntos suyos en los diez minutos finales también porque el rival acabó entregado y el choque finalizó con la máxima diferencia que se registró durante toda la noche y en semifinales esperan otras dos batallas frente al Paok, que se impuso en el duelo griego al Peristeri Betson pese a perder este miércoles por 88-80 ya que había ganado por 101-77 en la ida.

- Ficha técnica:

77. UCAM Murcia Club Baloncesto (15+13+18+31): DeJulius (14), Radebaugh (14), Sant-Roos (11), Toni Nakic (2) y Cacok (11) -cinco inicial-, Michael Forrest (4), Falk (3), Cate (11), De la Torre (-) y Kelan Martin (7).

63. Pallacanestro Reggiana (19+8+17+19): Caupain (11), Stephen Brown (8), Woldetensae (3), Severini (6) y Bryson Williams (4) -cinco inicial-, Barford (5), Thor (7), Rosatto (-), Uglietti (4), Echenique (15) y Vitali (-).

Árbitros: Zafer Yilmaz, de Turquía; Zdenko Tomasovic, de Eslovaquia; y Diogo Martins, de Portugal. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la FIBA Copa de Europa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 7.000 espectadores que casi llenaron sus gradas. EFE

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