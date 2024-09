Antich (Òmnium): la movilización por la Diada no tuvo el "éxito de una convocatoria masiva"

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado que la movilización por la Diada de este miércoles no tuvo el "éxito de una convocatoria masiva", hecho que considera evidente tras las cifras de participación en las manifestaciones. Lo ha dicho en una entrevista de Rac 1 este jueves recogida por Europa Press, en la que asegurado que el reto de esta Diada era "demostrar que en el contexto actual el independentismo no ha desaparecido". Ha afirmado que las cifras de participación se ubican en los parámetros de las dos últimas convocatorias y ha destacado que es "una muestra de la perseverancia de un movimiento que no se resiste a desaparecer". Sin embargo, Antich ha lamentado el desánimo, la movilización decreciente y la desorientación que cree que hay en el movimiento independentista: "La gente sale a manifestarse cuando tiene un horizonte claro, cuando tiene un objetivo, cuando sabe por qué se manifiesta". "Este proyecto de horizonte compartido que haga que la gente salga no está", ha agregado, y ha señalado a los partidos políticos como los responsables de vehicular en un proyecto los grandes consensos sociales.

Compartir nota: Guardar Nuevo