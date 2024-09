Alemania será el país invitado de la 69ª Seminci con un ciclo del pasado al presente

Valladolid, 12 sep (EFE).- Alemania será el país invitado de la 69ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), del 18 al 26 de octubre, con un ciclo de quince proyecciones que repasa la evolución de la cinematografía germana -autores, estilos y temáticos- desde los años sesenta hasta la actualidad.

Esta retrospectiva reúne a grandes realizadores como Win Wenders ('Alice in the cites'/1974), Werner Herzog ('Heart of glass'/1976), Rainer Werner Fassbinder ('Querelle'/1982), Helma Sanders-Brahms ('Shirin's wedding'/1976) y Margarethe von Trotta ('Marianne and Juliane'/1981), pero también se adentra en el nuevo cine alemán, han informado este jueves fuentes del festival.

Del nuevo milenio la organización ha seleccionado seis filmes: 'The forest for the trees' (Maren Ade/2003), 'Ghost' (Christian Petzold/2005), 'Windows on monday' (Ulrich köller/2006), 'Western' (Valeska Grisebach/2017), 'The last to see them' (Sara Summa/2019) y 'Piaffe' (Ann Oren/2022).

Completan el ciclo 'Table for love' (Edgard Reitz/1967) -la más antigua-, 'It is not the homosexual who is perverse, but the society in which he lives' (Rosa von Praunhein/1974), 'Time of maturity' (Sohrab Shahid Saless/1975) y 'Macumba' (Elfi Mikesh/1982).

El homenaje al cine alemán se completa con la edición de un libro ('Espejo de pasiones'), coordinado por el crítico Carlos Losilla, que analizará su evolución desde los años setenta hasta la década actual. EFE

rjh/lml