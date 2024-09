Topuria: “Mi objetivo siempre ha sido contribuir a las artes marciales mixtas en España”

Madrid, 11 sep (EFE).- Ilia Topuria, campeón del mundo del peso pluma de la UFC, subrayó este miércoles que su objetivo siempre ha sido “contribuir a las artes marciales mixtas en España”, y que, por ello, se ha incorporado como accionista a WOW, promotora referente en España de este deporte al organizar eventos como el ‘WOW 15’, que tendrá lugar este próximo sábado en el Palacio Vistalegre de Madrid.

“He estado siguiendo a WOW desde hace muchísimo tiempo y he visto la evolución y la implicación que han tenido en estos últimos años. Mi objetivo siempre fue contribuir en las artes marciales mixtas en España. Soy campeón del mundo de la UFC y eso requiere responsabilidades. WOW ha apostado por este deporte y no podía estar en otro lugar”, reconoció el luchador, este miércoles, en la rueda prensa previa al evento que contó con la presencia de todos los luchadores.

El acontecimiento, que tendrá 12 combates profesionales e internacionales que supone una cifra récord, contará con un cartel en el que todos sus luchadores tienen el balance de victorias positivo.

“En WOW han hecho un trabajo al que no se le puede sacar ninguna queja ni nada negativo y cuentan con una estructura empresarial como ninguna otra”, añadió “El Matador”

El luchador, que reconoció que pronto anunciarán nuevas novedades con el objetivo de ayudar la evolución de los luchadores, adelantó que se van a implantar dos bonus monetarios, uno de ellos al mejor KO, para aumentar ayudar a los participantes.

Topuria, con un balance de 15 victorias y 0 derrotas, se convirtió en el primer español campeón de la UFC tras vencer por KO al australiano Alexander Volkanovski el pasado 18 de febrero y defenderá por primera vez el título frente a Holloway el próximo 27 de octubre en Abu Dabi.

El español de origen georgiano, que remarcó que no hay nadie mejor que él y su equipo para saber lo que los “luchadores necesitan”, expresó que todos los luchadores son “verdaderos guerreros” que no odian al que tienen delante si no que luchan para darle una mejor vida a ellos y a sus seres queridos y ensalzó la figura de todos ellos.

“Estos guerreros aman lo que hacen y el espectáculo está más que garantizado. Nosotros estamos a vuestra disposición y siempre ayudaremos a que alcancen su mayor potencial”, indicó.

Por otro lado, David Balarezo, CEO de WOW, declaró que habrán muchas sorpresa y que prevén romper el récord de asistentes y superar las 7.000 personas en el Palacio de Vistalegre y comentó los objetivos de la promotora.

“El objetivo es siempre superarse y que los luchadores no tengan esa necesidad de salir de España, que sea una opción, pero que no sea obligatorio para ellos para progresar. Estoy seguro de que Ilia Topuria va a ser referencia para acelerar el crecimiento de las MMA en España, afirmó.

Asimismo, Arturo Guillén, Presidente Ejecutivo, confesó su intención de realizar eventos todas las semanas para fidelizar a la audiencia y que haya una una recurrencia semanal porque la mma “es el deporte que más crece en el mundo”. EFE

jpa/sab