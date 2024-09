Moreno apela a sociedad civil para exigir solución a la "infrafinanciación" de Andalucía: "Hemos llegado al tope"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este miércoles a las entidades y colectivos sociales de la comunidad para que se impliquen en la exigencia al Gobierno de la Nación de una solución a la "infrafinanciación" de Andalucía porque ha advertido de que la administración autonómica "ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales". Moreno ha lanzado este mensaje en pleno debate sobre la reforma de la financiación autonómica tras el acuerdo entre PSC y ERC para la financiación "singular" de Cataluña en una intervención abierta a los medios en el Palacio de San Telmo al inicio de una reunión de coordinación con las entidades que componen el Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía. "Cuando uno tiene gestión por delante debe ser consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones. Y tengo que decir que el Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales. Con los recursos de los que disponemos actualmente, estamos acercándonos ya a un esfuerzo que va muy por encima del 50%, hasta tal punto que el resto de consejerías han tenido que bajar sus presupuestos y su capacidad de ejecución para centrar los recursos en estas tres áreas fundamentales dentro de los servicios públicos de Andalucía", ha alertado el jefe del Ejecutivo. Moreno ha asegurado que esta situación no se podrá solventar "si no tenemos un compromiso por parte del Gobierno de la Nación" para solucionar la "infrafinanciación de 1.500 millones de euros anuales" que sufre la Junta y con la que se "solucionarían gran parte de nuestros problemas". "CLAROS AGRAVIOS A ANDALUCÍA" Junto a ello, ha advertido de que existen "movimientos claramente de agravio hacia Andalucía" y ha reclamado que "si en una comunidad autónoma se pone el 50% por parte del Gobierno de la Nación y otro 50% por parte del Gobierno autonómico, aquí también queremos que ponga el 50% el Gobierno de la Nación" para financiar la atención a la dependencia. Moreno ha asegurado que reconocer que la Junta ha llegado a su "tope" puede "generar malestar" pero ha dejado claro que "nunca vamos a caer en el populismo y la demagogia de dar una patada adelante y decir que esto lo vamos a arreglar" aunque exista margen de mejora "en términos de eficiencia". "Pero en el ámbito económico, el margen que tenemos es muy limitado y quiero explicar a la sociedad andaluza, y en este caso a las entidades, que nuestras capacidades financieras han llegado a su tope. No tenemos capacidad de deuda, porque nos la tienen que autorizar el Estado, ni un modelo de financiación acorde con la población y las necesidades que tenemos, y encima se están produciendo clarísimos agravios comparativos con Andalucía". Por este motivo, ha pedido a los colectivos de la sociedad civil para que dirijan una "llamada de atención a quien tiene más recursos y a quien dispone de las capacidades económicas para distribuirlo" --en clara referencia al Gobierno de la Nación" porque, en caso contrario, "difícilmente podremos cumplir con los objetivos que se han marcado". Moreno ha exigido "diálogo al cien por cien y hasta la extenuación" a los consejeros del Gobierno andaluz porque "me enfado cuando alguien se levanta de una mesa o simplemente no es capaz de dedicarle todo el tiempo del mundo a dialogar, romperse la cabeza y buscar soluciones audaces y valientes a problemas que son difíciles" y que exigen "coordinación y colaboración de todos". "GOBIERNE QUIEN GOBIERNE" EN MADRID "Si no hay colaboración de todos, y cuando digo todos es de la propia sociedad y del resto de administraciones, difícilmente vamos a cumplir con muchos de los objetivos que se han ido marcando en Andalucía", ha insistido Moreno, que ha querido dejar claro que mantendrá su discurso de "justicia social" con Andalucía "gobierne quien gobierne en España" porque "necesitamos recursos para cumplir con el mandato constitucional de tener sanidad, educación y servicios sociales de calidad" porque "con los actuales tenemos la capacidad de llegar hasta prácticamente donde hemos llegado". A su juicio, la Junta "podrá ser más eficiente donde nos queda margen de mejora y con el mismo dinero tendremos que hacer más cosas, pero no podemos incrementar los recursos de una manera sustancial". Por ello, Moreno ha animado a dar un "paso adelante juntos" para reivindicar lo que nos corresponde porque el agravio en la financiación limita el bienestar de los andaluces. Durante su intervención ante los miembros del Cermi, Moreno ha puesto en valor la labor, la participación y el conocimiento de la realidad de la discapacidad que ofrece esta organización a través de su variedad de entidades y ha incidido en su nivel de especialización, compromiso y vocación. También ha recordado que la Junta ha subido el precio/hora en el Servicio de Ayuda a Domicilio un 24% frente a los 13 euros en los que permaneció congelado durante 13 años, una subida que ha dignificado las condiciones laborales de más de 47.000 profesionales en Andalucía. Además, se ha elevado el coste/plaza para centros residenciales y centros de día, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, con un 24% de subida media. Moreno ha explicado igualmente que ya son 4.553 las plazas nuevas residenciales y de centros de día en situación de dependencia, a lo que se suma que por primera vez se hayan destinado más de 33 millones para la construcción y reforma de centros de día y centros residenciales. En el encuentro con Cermi han estado también presentes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo.

