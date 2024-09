La C.Madrid carga contra el delegado del Gobierno por "trivializar" la okupación: "Es una frivolidad absoluta"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por, a su parecer, "trivializar" con el problema de la okupación. Así ha trasladado el 'número dos' del Gobierno regional en respuesta a las preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre las palabras de Martín, quien señaló ayer que la okupación es una de las "grandes cortinas de la derecha para vender alarmas". "Realmente son muy preocupantes las palabras del delegado del Gobierno que tiende a trivializar todo aquello que le compete. Yo siempre he dicho que ojalá tuviéramos un delegado del Gobierno en Madrid y no un comisario político de Sánchez o un opinador de las noticias que van ocurriendo y que se van sucediendo en nuestra región", ha manifestado el titular de Presidencia. García Martín ha considerado que "es una frivolidad absoluta que trate de trivializar con un drama como es la okupación" y ha incidido en que eso no sería capaz de "decírselo a los ojos a aquellas personas que están sufriendo la okupación o la inquiokupación y que son pequeños ahorradores que en este momento no saben qué hacer" ni saben "a quién acudir porque sus viviendas han sido han sido usurpadas". "Yo lo que le pido es que no trivialice, que se ocupe de los asuntos que le competen, que exija al Gobierno central, que para eso es el delegado del Gobierno. Que se ponga a la tarea para mejorar el Cercanías, para mejorar la seguridad, para dotar a las plantillas de más Guardia Civil, de más Policía (...) Para opinadores y para comentaristas ya tenemos a otros personas que no cobran del erario público", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo