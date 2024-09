Efemérides del 10 de septiembre

Madrid, 9 sep (EFE).- Efemérides para el martes 10 de septiembre de 2024:

Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

1586.- Colocación de un obelisco egipcio durante el pontificado de Sixto V en la plaza de San Pedro del Vaticano.

1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.

1831.- Se publica el Real Decreto que establece en Madrid una Bolsa o Lonja de negociación pública.

1898.- El anarquista Luigi Luccheni asesina a la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach, Sissi.

1910.- Se funda el Cádiz Foot-Ball Club, actual Cádiz Club de Fútbol.

1919.- El transatlántico español Valbanera naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.

- Los Aliados y Austria firman el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, disolviendo el Imperio de los Habsburgo, de siete siglos de antigüedad, y dando origen a media docena de Estados nuevos o parcialmente nuevos.

1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea (CEE).

- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.

1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).

1968.- Aprobación del II Plan de Desarrollo español.

1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.

1981.- El 'Guernica' de Picasso llega a Madrid, procedente de Nueva York, para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.

1986.- ETA asesina en Guipúzcoa a su dirigente, María Dolores González Catarain, Yoyes, favorable a la reinserción.

1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.

1992.- El Hispasat, primer satélite español de comunicaciones, es lanzado al espacio desde la Guayana francesa.

1998.- El exministro español del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera ingresan en la prisión de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey en 1983.

1999.- Nace en el Hospital Kings College de Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna y que es trillizo de dos hermanas que crecieron dentro del útero.

2003.- La ministra sueca de Exteriores, Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo. Murió al día siguiente.

2008.- El mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se pone en marcha con éxito.

- La colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

2009.- Berlín gana el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

2015.- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López es condenado a 13 años y 9 meses de prisión por incitar a la violencia.

2020.- Un estudio de la Universidad de Tel Aviv revela que la alfabetización en el antiguo Reino de Judá estaba extendida y no era dominio exclusivo de escribas reales.

- El Museo de Historia Natural de Florida anuncia la identificación de más de once especies de peces de la familia de los balotóridos con capacidad para caminar en tierra.

2021.- Ridley Scott, premio Cartier Glory del Festival de Cine de Venecia, y Alex de la Iglesia, el honorífico del Festival Europeo de Cine Fantástico.

- Hugo Armando Carvajal, Pollo Carvajal, exgeneral chavista detenido en Madrid y fugitivo más buscado de EEUU por tráfico de drogas, ingresa en la prisión de Estremera.

2022.- Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.

- 'All the beauty and the bloodshed' (Laura Poitras), León de Oro de la 79 Mostra de Venecia.

2023.- Luis Rubiales, inhabilitado temporalmente por la FIFA como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), renuncia a su cargo tras el conflicto suscitado durante la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, cuando se tocó los genitales en el palco y dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas.

NACIMIENTOS

----------------------

1887.- Francisco Serrano Anguita, escritor español.

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1941.- Christopher Hogwood, director de orquesta británico.

1943.- Antonio Morales Junior, cantante español.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.

1947.- José Miguel Echavarri, ciclista español y director de equipo ciclista.

1953.- Amy Irving, actriz estadounidense.

1961.- Alberto Núñez Feijóo, político español.

1964.- Ginés García Millán, actor español.

1966.- Jordi Tarrés, campeón español de motociclismo.

1969.- David Trueba, director de cine y guionista español.

1979.- Laia Palau, jugadora de baloncesto española.

DEFUNCIONES

-----------------------

1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.

1984.- Ismael Merlo, actor español.

1986.- Rafael Gil, cineasta español.

1994.- José María Alfaro, diplomático y escritor español.

1996.- José Tarín Iglesias, periodista español.

1999.- Alfredo Kraus, cantante español.

2002.- José Luis Massera, matemático uruguayo.

- Roberto Vidal Bolaño, dramaturgo español.

2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

2020.- Ronald Bell, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool & The Gang.

2021.- Jorge Sampaio, político portugués. EFE

Doc/ros