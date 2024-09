El Zaragoza se estrena en La Romareda dispuesto a mantener el tono ante el Elche

Zaragoza, 7 sep (EFE).- El Real Zaragoza se estrena este domingo en La Romareda con el objetivo de lograr una victoria sobre el Elche que alargue la buena racha con la que ha comenzado el campeonato.

Su rival le visita con el triple objetivo de confirmar las buenas sensaciones que ofreció la pasada jornada ante el Córdoba, sumar sus primeros puntos del campeonato como forastero y prolongar la escalada clasificatoria.

Un triunfo permitiría al Zaragoza recuperar el puesto de ascenso directo que perdió tras la victoria este viernes del Racing de Santander sobre el Tenerife en el primer partido de la cuarta jornada.

Después de haber obtenido 7 de 9 puntos en los tres primeros encuentros de Liga, todos ellos fuera de casa por las obras que se están acometiendo para la construcción de la nueva Romareda, el conjunto de Víctor Fernández jugará por primera vez esta campaña en su estadio con la intención de que, a diferencia de las últimas temporadas en las que han volado puntos con demasiada facilidad, se convierta en inexpugnable.

Y lo hará con una lona cubriendo el ya inexistente Fondo Sur, lo que le dará al estadio un aspecto inédito en su fisonomía.

Ser fuerte en casa es una de las premisas para luchar por estar en los puestos altos de la clasificación y a ello se quiere aplicar el conjunto aragonés para evitar que se repita la historia reciente.

El equipo maño se está mostrando tremendamente sólido en defensa, ya que solo ha encajado un gol en los tres encuentros disputados y espera mantener esa tendencia para superar a un Elche que es otro de los aspirantes a luchar por el ascenso y que aunque comenzó el campeonato con dos derrotas, en la pasada jornada logró su primera victoria al superar en casa al Córdoba.

El buen rendimiento general del equipo podría hacer pensar que Víctor Fernández no moverá apenas piezas con respecto a lo que está siendo el once base del inicio liguero pero podría no ser así.

Tendrá que cubrir la ausencia del internacional serbio Samed Bazdar, por estar convocado por la selección sub-21 de su país, puesto que se disputarán Iván Azón y Alberto Marí, pero el estilo de juego del Elche de Eder Sarabia, con mucha posesión de balón, podría hacer cambiar de sistema de juego al técnico aragonés. En función de ello podrían entrar en el once titular o bien Francho Serrano o bien Toni Moya.

Las bajas del equipo aragonés para este encuentro son Joan Femenías, Andrés Borge, Carlos Nieto y Ager Aketxe, todas ellas por lesión y es duda Adu Ares.

El técnico del equipo ilicitano, Eder Sarabia, recupera efectivos para este compromiso, ya que incluirá en la lista a John Chetauya, ausente durante toda la pretemporada por una lesión de peroné, y al central Álex Martín.

También podrá contar con normalidad al estar ya plenamente integrados en el grupo los últimos fichajes, como el extremo sueco-kosovar Elbasan Rashani.

Las únicas bajas ilicitanas son las del ex zaragocista Raúl Guti y Carlos Clerc, en periodo de recuperación, y la de Pedro Bigas, al que el técnico reservará para la próxima jornada para no precipitar su regreso tras haber superado una lesión muscular.

La principal duda de Sarabia es el extremo Yago Santiago, jugador que ha entrenado esta semana a menor ritmo que sus compañeros al sufrir unas molestias musculares.

Tras la buena imagen ofrecida por el Elche la pasada jornada, todo apunta a que no habrá cambios en la alineación, aunque Sarabia no descartó apostar por un delantero con más presencia en el área, como el uruguayo Agustín Álvarez, que podría arrebatar la titularidad a Óscar Plano.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Poussin; Calero, Lluís López, Vital, Tasende; Francho o Toni Moya, Keidi Bare, Marc Aguado; Soberón, Iván Azón o Marí y Liso.

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Diaby, Barzic, Salinas; Josan, Febas, Nico Castro, Yago Santiago, Nico Fernández y Agustín Álvarez.

Árbitro: Avalos Barrera (Comité de Cataluña).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30.EFE

1004341

ep/pvb/nhp/nam