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Cinco entidades con miles de beneficiarios reciben los IV Premios Fundación Rafa Nadal

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Palma, 25 mar (EFE).- La Fundación Rafa Nadal ha entregado este miércoles la cuarta edición de sus premios a cinco entidades cuya labor "impacta positivamente en miles de personas" como son las fundaciones También, Ecomar y Unoentrecienmil, la Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos de Baleares y Beyond Suncare.

Al acto celebrado en la finca Son Verí ha asistido Rafa Nadal, que es patrono de la fundación que lleva su nombre, así como su madre, Ana María Parera que es la presidenta y su mujer, Mery Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal, y el director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, Rafael Fernández de Alarcón.

Nadal ha explicado al llegar al acto que su labor en la fundación es generar recursos e invertir los suyos propios "para que los niños tengan a los profesionales a su lado que les ayuden a creer en si mismos a través de la educación y del deporte", con el objetivo de "generar oportunidades de futuro a niños que seguramente tenían un destinos difícil".

Ha destacado que "los resultados de todos estos años son increíblemente positivos". Aunque la mayor parte de su labor se desarrolla en España, se ha referido a las dificultades recientes de su fundación en los proyectos que desarrolla en India, en Anantapur, donde el país "está limitando mucho las ayudas externas".

El premio de educación de la Fundación Rafa Nadal de este año ha recaído en la Fundación También; el de acción medioambiental ha distinguido a la Fundación Ecomar; el de innovación social a la Fundación Unoentrecienmil; el de salud y Bienestar a la Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos de las Islas Baleares y el de cooperación al desarrollo a Beyond Suncare. EFE

(foto) (vídeo)

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