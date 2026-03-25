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Una cabina telefónica en una universidad permite a los estudiantes hablar con jubilados de residencias a 5.000 km de distancia

La iniciativa de la Universidad de Boston busca conectar generaciones y ser un antídoto contra la soledad

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Una cabina telefónica en una
Una cabina telefónica en una universidad permite a los estudiantes hablar con jubilados de residencias. (Captura de Vídeo)

En el campus de la Universidad de Boston, entre el ajetreo de estudiantes y transeúntes, una cabina telefónica llama la atención. No por nostalgia, sino por su propósito social, al permitir que jóvenes universitarios conversen con personas mayores que viven a casi 4.800 km de distancia, en un complejo residencial de Reno, Nevada. Esta iniciativa busca crear un puente entre generaciones y romper el aislamiento que afecta tanto a estudiantes como a adultos mayores.

“Simplemente queremos que la gente termine la conversación telefónica con una sensación de felicidad y que sepan que la conexión es posible en este mundo polarizado”, explicó Calla Kessler, responsable de la iniciativa de Matter Neuroscience, en declaraciones a CBS News.

Bautizado como “Call A Boomer”, el sistema es intencionadamente minimalista. Al descolgar, los estudiantes se conectan automáticamente con los residentes de Nevada. Algunas llamadas terminan en el buzón de voz, pero incluso esos mensajes pueden tener una carga emocional inesperada.

“Creo que tanto los jóvenes como los mayores necesitamos hablar más entre sí. Todos hemos olvidado que hay muchas maneras de mantenernos en contacto y romper con la soledad y el aislamiento”, señaló Kyra, estudiante de Boston.

Los residentes, en su mayoría solteros o viudos, han recibido la iniciativa con entusiasmo. Una mujer originaria de New Hampshire, jubilada en Nevada, se emocionó al hablar con alguien de su ciudad natal. “Fue como un pequeño reencuentro con mi pasado, aunque al otro lado hubiera un desconocido”, explicó la residente.

La iniciativa nació para combatir
La iniciativa nació para combatir la soledad de estudiantes y personas mayores. (Captura de Vídeo)

La conexión intergeneracional

Detrás del proyecto está Matter Neuroscience, organización centrada en el bienestar y la salud mental. La empresa compró y reacondicionó las cabinas, asegurando que estarán operativas durante al menos un mes, y planea compartir los fragmentos más destacados de las conversaciones en sus redes sociales.

“Creemos en la conexión por encima del cortisol. Queremos que la gente viva más feliz y mejore su bienestar emocional”, destacó Calla Kessler. Según la organización, estas interacciones no solo ayudan a reducir el estrés, sino que también activan mecanismos biológicos relacionados con la felicidad, como la dopamina y la oxitocina.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Más que un teléfono, un antídoto contra la soledad

La iniciativa se ha extendido también a otros estados, como Texas y California, bajo la premisa de que cualquier contacto casual entre generaciones puede convertirse en un antídoto contra la soledad. Los mayores que llaman a los estudiantes deben referirse a ellos como “Zoomers”, generando un intercambio cercano y lúdico que refuerza la sensación de complicidad entre generaciones.

Incluso breves conversaciones pueden tener un impacto significativo. “Esto es tan tierno”, comentó emocionada una participante desde Boston.

"Queremos que la gente viva
"Queremos que la gente viva más feliz y mejore su bienestar emocional”. (Captura de Vídeo)

Conexión humana en tiempos fragmentados

En un mundo donde la digitalización a menudo reduce el contacto humano a mensajes rápidos o publicaciones en redes sociales, esta iniciativa ofrece una experiencia directa y significativa. Los estudiantes descubren historias de vida, recuerdos y consejos, mientras los residentes mayores se sienten escuchados y valorados. “A menudo vivimos en nuestras propias burbujas y tenemos mucho que aprender los unos de los otros a pesar de nuestras diferencias”, ha concluido Calla Kessler.

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