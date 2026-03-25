Espana agencias

Rafa Nadal: "Soy del Madrid y soy del Mallorca"

Guardar

Palma, 25 mar (EFE).- El tenista mallorquín Rafal Nadal ha respondido este miércoles a la invitación que hizo el entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, a que acudiera a apoyar al equipo: "Soy del Madrid y soy del Mallorca", ha respondido a los medios a su llegada al acto de entrega de los IV premios de la Fundación Rafa Nadal.

"No me pierdo ni un partido en toda la temporada, he visto casi todos los partidos del Mallorca, sigo cada semana al equipo", ha añadido y ha recordado el vínculo con el equipo de su tío, Miquel Àngel Nadal, después de que hace unos días Demichelis pidiera unidad y que acudan leyendas mallorquinistas y también Nadal, de quien dijo que es madridista y mallorquín.

Nadal ha señalado que ésta ha sido una semana complicada para el Mallorca tras el "golpe duro" de perder contra el Elche en la segunda parte, "rematado con la victoria del Alavés".

"Y ahora llega un partido difícil contra el Madrid, evidentemente", ha asegurado. "Pero quedan muchas jornadas con enfrentamientos directos con equipos con los que jugarse quedarse en Primera o no y en los que hay que estar acertado. Evidentemente, si se gana al Madrid sería un paso muy grande", ha afirmado.

Sobre qué equipo quiere él que gane el partido, Nadal ha respondido que en su opinión "las dos opciones son malas: si el Madrid pierde, la Liga prácticamente está acabada; y si el Mallorca pierde, es un paso mas atrás para descender".

"Con total sinceridad, no lo tengo claro. El empate tampoco es demasiado bueno para ninguno de los dos", ha asegurado. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Reciben el alta las tres alumnas de Talavera que permanecían ingresadas por salmonelosis

Infobae

Los transportistas exigirán al Gobierno medidas urgentes por la subida de los carburantes

Infobae

Olóndriz defiende su independencia para presidir la AIReF: "No tengo aspiración política"

Infobae

La Fiscalía concluye que Albiol incumplió la orden judicial de desalojo del instituto B9

Infobae

Al Amim sigue los pasos de Barzic y renuncia a selección de Catar por la Cultural Leonesa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La historia de Noelia Castillo,

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

Abascal usa a Noelia, la joven que ha pedido la eutanasia, como arma para atacar a Sánchez: “El Estado le quita a una hija a sus padres”

Noelia Castillo, la joven que se enfrentó a su padre para lograr la eutanasia, se pronuncia a un día de morir: “Mi madre me quiere ver cerrar los ojitos. La respuesta es no”

El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

Una mujer logra que la Audiencia de Barcelona anule la deuda de más de 6.300 euros que debía por un MBA que hizo con EAE Business School

ECONOMÍA

Tener mascota influye en la

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

Bruselas se alinea con el paquete anticrisis de Sánchez y pide a los Estados bajar impuestos a la electricidad y evitar cortes de suministros por la guerra en Irán

El absentismo laboral se dispara: 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su empleo y el 23% lo hace sin baja médica

Los viajeros cambian el AVE por el avión para ir de Madrid a Barcelona después de que Renfe, Iryo y Ouigo disparen sus precios un 36%

DEPORTES

Un partido de sanción para

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy

El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada

El Santiago Bernabéu entra en el mundo del tenis: se convertirá en pistas para el Mutua Madrid Open

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil