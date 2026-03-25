Rafa Nadal: "Soy del Madrid y soy del Mallorca"

Palma, 25 mar (EFE).- El tenista mallorquín Rafal Nadal ha respondido este miércoles a la invitación que hizo el entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, a que acudiera a apoyar al equipo: "Soy del Madrid y soy del Mallorca", ha respondido a los medios a su llegada al acto de entrega de los IV premios de la Fundación Rafa Nadal.

"No me pierdo ni un partido en toda la temporada, he visto casi todos los partidos del Mallorca, sigo cada semana al equipo", ha añadido y ha recordado el vínculo con el equipo de su tío, Miquel Àngel Nadal, después de que hace unos días Demichelis pidiera unidad y que acudan leyendas mallorquinistas y también Nadal, de quien dijo que es madridista y mallorquín.

Nadal ha señalado que ésta ha sido una semana complicada para el Mallorca tras el "golpe duro" de perder contra el Elche en la segunda parte, "rematado con la victoria del Alavés".

"Y ahora llega un partido difícil contra el Madrid, evidentemente", ha asegurado. "Pero quedan muchas jornadas con enfrentamientos directos con equipos con los que jugarse quedarse en Primera o no y en los que hay que estar acertado. Evidentemente, si se gana al Madrid sería un paso muy grande", ha afirmado.

Sobre qué equipo quiere él que gane el partido, Nadal ha respondido que en su opinión "las dos opciones son malas: si el Madrid pierde, la Liga prácticamente está acabada; y si el Mallorca pierde, es un paso mas atrás para descender".

"Con total sinceridad, no lo tengo claro. El empate tampoco es demasiado bueno para ninguno de los dos", ha asegurado. EFE

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