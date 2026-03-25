Juanma Moreno: "Pedro Sánchez va a venir mucho a Andalucía a tensionar y provocarnos".

Sevilla, 25 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y también presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a desplazarse mucho a Andalucía a "tensionar, confrontar, buscar el cuerpo a cuerpo y provocarnos".

Moreno responde así a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró este martes que Sánchez se iba a involucrar mucho en la campaña de las elecciones andaluzas, que arrancan el próximo 1 de mayo.

"Nos quedan 53 días de trabajo", ha indicado Moreno, en referencia a las jornadas que hay hasta el 17 de mayo, cuando Andalucía abre las urnas.

En ese tiempo, le ha pedido también a los suyos que no pierdan "el libro de estilo" del PP andaluz por mucho que "otros digan que se sienten poderosos", en alusión a las declaraciones de Montero de este martes donde señaló que ella era la mujer que más poder había acumulado en democracia

El presidente andaluz, en el inicio de la Junta Directiva Autonómica de su partido, ha avisado a los populares que no deben entrar "a la campaña que han diseñado desde Ferraz" porque "el sanchismo solo sabe sobrevivir desde la confrontación, con un muro entre andaluces y españoles, en la división".

Juanma Moreno ha destacado también que su formación es "el partido de las clases medias y trabajadoras" y que ha hecho desde la Junta "un gran esfuerzo en los servicios públicos" de la comunidad, algo por lo que le cuestionó este martes la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Moreno ha explicado que si no ha hecho más en sanidad, educación o dependencia es porque la comunidad ha estado "infrafinanciada" por parte del Gobierno central.

Ha recordado a los suyos que las elecciones no están ganadas y les ha animado a salir a convencer a los ciudadanos de "lo que se ha hecho en estos cuatro años de legislatura y de lo que queremos hacer en los próximos cuatro si nos dan su confianza".

El presidente andaluz ha subrayado que su objetivo es que el PP sea "libre" tras las elecciones del 17 de mayo y no depender de ninguna otra formación y para que nadie les pueda bloquear, en referencia a posibles pactos si no renuevan su mayoría absoluta.

El presidente andaluz ha desgranado los hitos de estos cuatro años de legislatura en los que el PP ha tenido mayoría absoluta y ha destacado que la comunidad es hoy "una realidad completamente distinta". EFE

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