España comienza con una clara victoria ante Eslovenia (4-0) la Ronda Élite

Benidorm (Alicante), 25 mar (EFE).- La selección española sub-19 de fútbol comenzó con una clara victoria ante Eslovenia (4-0) la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa, en un partido disputado en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

El equipo dirigido por Paco Gallardo fue muy superior durante todo el encuentro y dispuso de numerosas ocasiones de gol, aunque no logró sentenciar el choque hasta el tramo final.

Daniel Yáñez, de penalti, adelantó a España en el minuto 30 de la primera parte y en los últimos 15 minutos del duelo, Diego Aguado, Ousmane Diallo y Hugo López, tras recoger un rechace de un poste, ampliaron la ventaja.

El próximo partido de la selección española será el sábado, a las 18.00 horas, en el estadio Guillermo Amor de Benidorm ante Finlandia, que en esta jornada perdió en su debut frente a Países Bajos (3-0).

EFE

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