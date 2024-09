EH Bildu llama al PNV a lograr "acuerdos de base" para "actualizar el autogobierno" o "definir un nuevo estatus"

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha destacado que actualmente el Parlamento vasco tiene la mayoría abertzale "más amplia que ha habido nunca", y ha emplazado al PNV al diálogo y a lograr "acuerdos de base" para "actualizar el autogobierno" o "definir un nuevo estatus político". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha afirmado que "siempre hay" relaciones políticas con el PNV, "nunca se han roto y diría que nunca se romperán", y que, cuando plantea que el lehendakari, Imanol Pradales, y él mismo necesitan mantener "un ámbito de confianza", no lo hace "en contra de otros foros o ámbitos". "Aquí hay una mayoría abertzale, muy amplia, la más amplia que ha habido nunca en el Parlamento vasco, y, si nos ha llegado el momento de actualizar el autogobierno o definir un nuevo estatus político, necesitamos como mínimo dialogar entre las dos familias abertzale, y ser capaces de llegar a acuerdos de base", ha insistido. El dirigente de EH Bildu ha añadido que, "indudablemente", también habrá que "sumar a otras familias y tradiciones a esos acuerdos", pero que, "en primer lugar, las dos familias abertzales debemos er capaces de lograr un amplio aceurdo de base, y el momento es éste". Asimismo, ha considerado que dicho acuerdo debería incluir el derecho a decidir, para que, "llegado el momento", negociar con el Gobierno español cómo aplicarlo. "Pero los abertzales debemos poner el derecho a decidir en el centro, porque el fundamento, eje y núcleo de nuestro proyecto político es que Euskal Herria debe decidir su futuro y debe tener un autogobierno que ofrezca las posibilidades y los recursos para decidir y desarrollar su futuro político", ha explicado. En todo caso, Otxandiano ha considerado que, con el actual autogobierno "se pueden hacer muchas cosas que no estamos haciendo desde el punto de vista de la construcción nacional", una reflexión que, según ha dicho, "pusimos hace tiempo encima de la mesa del PNV". "Por lo tanto, la pelota está en nuesto tejado, también en el de EH Bildu, indudablemente, porque es uno de los partidos abertzales emparejado en cuando a la fuerza con el PNV, y asumimos nuestra responsabilidad. Pero nosotros solos no podemos. Los acuerdos de base entre las dos familias abertzales son fundamentales, y diría que la sociedad vasca y el nacionalismo vasco nos está esperando", ha concluido.

