Azcón insiste en que "la minoría" con la que gobierna Sánchez "no puede pasar por encima de la mayoría"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder regional del PP, Jorge Azcón, ha insistido en que la "minoría" con la que "quiere seguir gobernando Pedro Sánchez" no puede "pasar por encima de la mayoría", representada, en sus palabras, en la cumbre autonómica de los 'populares', celebrada este viernes en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Este encuentro ha contado con la asistencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de diez presidentes autonómicos del Partido --Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón--, los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los vicepresidentes de Canarias y Baleares, que representan en torno al 70% de la población española. En esta cumbre, Feijóo y sus 'barones' han pactado un documento con una serie de reivindicaciones: "parar" el llamado cupo catalán pactado entre PSOE y ERC, una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation y negociar la financiación autonómica en foros multilaterales. En una comparecencia posterior a la reunión, Azcón ha asegurado que, tras el pacto entre socialistas y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, "nos quieren dejar las migajas". En ese sentido, el presidente aragonés ha remarcado la idea, ya esbozada previamente esta semana, de que "lo que en su momento se llamó el café para todos no puede convertirse en migajas para la mayoría". Una mayoría, ha recalcado, representada en esta cumbre del PP. UNIDAD, SOLIDARIDAD E IGUALDAD Asimismo, ha asegurado que el encuentro de este viernes se resume en tres palabras: "unidad, solidaridad e igualdad". "Solidaridad porque creemos que las distintas comunidades autónomas tienen que ser solidarias entre ellas, que un país como España no pueden romper la solidaridad que nos ha caracterizado y con la que los aragoneses nos sentimos absolutamente identificados", ha declarado. A su vez, Azcón ha reiterado que "privilegios económicos destinados a una comunidad" no pueden romper con la solidaridad con el resto del territorio. Con respecto a la igualdad, ha incidido en que, en función del dinero disponible por el sistema de financiación autonómica, los servicios públicos que se prestan en las distintas comunidades "son de primera o de segunda", por lo que ha rechazado que "financiaciones privilegiadas" generen estas diferencias. Por último, el dirigente popular ha reivindicado la unidad entre los presidentes del Partido, que son conscientes de que este 'cupo catalán' "rompe con la unidad de los valores que caracterizan a nuestra Constitución". UN ACUERDO EN ARAGÓN QUE SIRVA DE "EJEMPLO" Además, ha destacado que plantean propuestas concretas en positivo para mejorar los servicios, como el reparto de 18.000 millones de euros, que supondría sacar adelante proyectos "que beneficien a Aragón y al resto de las comunidades autónomas". Por otro lado, Azcón se ha vuelto a referir a su intención de alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas políticas aragonesas contra la financiación singular para Cataluña, del que no se han conocido avances a lo largo de la semana. Ha recordado que, en el pasado, los partidos políticos aragoneses han sido capaces de llegar a acuerdos en torno a la financiación y ha reiterado su disposición a acordar los principios y los criterios que defiendan un sistema de financiación "justo para nuestra tierra". "Si somos capaces de llegar a esos acuerdos, estoy convencido de que habrá más comunidades autónomas que seguirán", ha añadido.

