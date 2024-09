El PP aprueba su plan de trabajo para la comisión del CIS en el Senado, con interrogatorios a Bolaños y Tezanos

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este jueves su plan de trabajo en la comisión de investigación del CIS en la Cámara Alta, y ha elegido un formato de interrogatorio para las comparecencias de altos cargos, entre ellos el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el propio presidente del organismo, José Félix Tezanos, aunque falta por concretar las fechas. Los de Alberto Núñez Feijóo, con su mayoría absoluta, han hecho valer su propia hoja de ruta en la primera reunión de la comisión de investigación del CIS, que se ha producido este jueves a puerta cerrada en el Senado. Según informaron a Europa press fuentes parlamentarias, en las comparecencias se ha decidido aplicar un formato de interrogatorio para los miembros del Gobierno y los integrantes del CIS, entre los que están Bolaños y Tezanos, y se ha establecido un máximo de 50 minutos por grupo para cada comparecencia. En el caso de los analistas políticos y expertos sociológicos que han sido citados a esta comisión de investigación, los 'populares' han elegido un formato en el que el compareciente tendrá 30 minutos para su exposición inicial y los grupos luego harán una intervención de diez minutos, eximiéndoles del formato de pregunta-respuesta. SIN FECHAS CONCRETAS Ahora falta por conocer las fechas en las que se producirán las primeras comparecencias en esta comisión de investigación, que lo decidirá la Mesa de este foro de trabajo, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y maneja los tiempos. Además de Bolaños y Tezanos, el PP también ha incluido en el listado de comparecientes al jefe de gabinete de Tezanos al frente del CIS, los secretarios generales que ha tenido en los últimos años, los responsables de Recursos Humanos o los responsables financieros de las contrataciones y los directores de investigación. Por esta comisión de investigación, que preside el senador murciano del PP Antonio Luengo, también desfilarán varios miembros del Consejo Asesor del CIS, diversos catedráticos, los presidentes anteriores del CIS, directores de otras empresas demoscópicas, así como los responsables de los organos homólogos en las comunidades autónomas y analistas políticos y electorales "de primer nivel". DOS NOMBRES DEL PSOE Los socialistas también hicieron llegar a la comisión su propuesta de plan de trabajo, con diferentes solicitudes de comparecencia en las que no estaba la de Tezanos. Sí que querían que desfilara por esta comisión el exministro de Universidades y catedrático Manuel Castells o el actual consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz. Sin embargo, la mayoría del PP en el Senado ha decidido que solamente incluirá en el plan de trabajo de la comisión de investigación a dos comparecientes propuestos por los socialistas: la exdiputada del PSOE en Madrid y sociológa Inés Alberdi y el catedrático de Ciencia Política Pablo Oñate. En cualquier caso, el portavoz del PSOE en esta comisión de investigación, Javier Izquierdo, ha vuelto a criticar la constitución de este foro de trabajo al considerar que el PP ya ha escrito las resoluciones. "No va a servir más que para perder el tiempo durante unos meses en esta Cámara y hacer gastar dinero de los españoles de forma absolutamente absurda. Yo creo que lo más importante de esta comisión es que lo que hay es la actitud del PP que es un cuestionamiento de la legitimidad de este gobierno para hacer los nombramientos que la ley le permite hacer", ha proclamado Izquierdo en declaraciones a los periodistas a la salida de la comisión. INFORMACIÓN ECONÓMICA Del mismo modo, los 'populares' han solicitado diversa información relacionada con el organismo presidido por Tezanos, tales como todos los contratos licitados y adjudicados por el CIS durante los seis años que lleva al frente. También han pedido detalles de facturas, de anticipos de caja, ejecución presupuestaria y gastos del organismo. En este contexto, han reclamado la cuenta anual de todos los ejercicios, especialmente desde el año 2019 al 2020, porque, según ha dicho, no aparece en el registro oficial. En concreto, también quieren conocer las Memorias Económicas del año 2023 "para ver por qué la cuenta de resultados arroja un saldo negativo de 2,43 millones de euros". "El PP exige explicaciones sobre su gestión en el organismo y el disparatado incremento en los gastos, de 8 a 14 millones -5 millones más-, que ha dado lugar a pérdidas de 2,5 millones en el 2023 y que ha necesitado que el Gobierno le enchufe al CIS 3,3 millones adicionales", sostienen desde el PP en el Senado.

