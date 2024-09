Turull (Junts) pide al Estado defender la aplicación de la amnistía: "Tiene que actuar y rebelarse"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al Estado a defender la Ley de Amnistía tras el rechazo de los jueces a aplicarla: "El Estado no puede mirar hacia otro lado, tiene que actuar y rebelarse". En una entrevista de este martes en TV3 recogida por Europa Press, ha considerado que la cúpula judicial está llevando a cabo una "ocupación del espacio político" ante la que el Estado tiene suficientes recursos para plantarse, textualmente. El dirigente independentista también ha pedido actuar ante el posible "retraso judicial expreso" del recurso presentado ante la no aplicación de la Amnistía a independentistas ya que, a su juicio, con esta demora se estaría evitando llevar el caso al Tribunal Constitucional. "NADA CÓMODO" CON TRAPERO Al preguntársele por el nombramiento del major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero como nuevo director general de la policía catalana, ha asegura que no le hace sentirse cómodo: "Yo, personalmente, no estaré nada cómodo. Porque una persona que vino a nuestro juicio a hacernos daño y a decir cosas que no eran verdad, no es la persona que yo creo que tenga que estar al frente de la policía". Ha afirmado que desde Junts creen que es un "error" político que un alto mando de los Mossos ocupe la dirección general ya que, cuando alguien tiene que volver al sitio de donde viene, muchas decisiones que pueden ser complicadas no las tomas como deberías, en sus palabras.

