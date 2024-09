PSOE extremeño pide una financiación sin "cupos de insolidaridad" para el Congreso Federal adelantado

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha celebrado como una "buena noticia" que Pedro Sánchez haya adelantado un año la celebración del Congreso Federal donde se debatirá internamente sobre el nuevo modelo de financiación y donde defenderá un sistema en el que no tienen cabida los "cupos de insolidaridad". Así se ha referido en alusión al concierto catalán al ser preguntado en una rueda de prensa en Mérida sobre el cónclave socialista del próximo mes de noviembre y ante el cual no ha querido avanzar su apoyo al actual secretario general del partido debido a que aún no se han abierto los plazos para posibles candidaturas y, por tanto, se trata de "política ficción". En todo caso, ha subrayado que la celebración de un Congreso Federal "siempre es una buena noticia", porque es un "espacio de reflexión" de tres días que viene precedido por un debate interno en todas las agrupaciones locales, en las federaciones, donde "uno de los elementos sustanciales" será la financiación autonómica. Al respecto, los socialistas tendrán "la oportunidad de enmendar, de proponer y de garantizar" que de ese congreso "salga un sentimiento común" sobre la financiación autonómica. Asimismo, considera que este cónclave era "imprescindible" porque "nada de lo que se está hablando" hasta la fecha al respecto ha quedado recogido en ningún acuerdo de congresos anteriores. Preguntado sobre si apoyaría a Pedro Sánchez para continuar como secretario general, ha señalado que responder a esta cuestión en estos momentos sería "política ficción", puesto que el PSOE es "un partido absolutamente plural, donde cada uno decide si quiere presentarse", de modo que ha emplazado al momento en el que se abran "los tiempos y los plazos" para el cónclave socialista. ESTADO "FUERTE" QUE REDISTRIBUYA RIQUEZA Respecto a la posición que va a defender el PSOE extremeño de cara al modelo de financiación, ha reiterado que se oponen a los "cupos de insolidaridad" y de "desigualdad", y a todos aquellos que "no supongan justicia social". Gallardo ha reconocido que no puede oponerse a que Cataluña aspire a tener un modelo de financiación "que le beneficie", porque él mismo así lo reclama para Extremadura, con la diferencia de que los socialistas extremeños reclaman un sistema que no vaya en detrimento del Estado. "Yo no aspiro a que Extremadura tenga más a base de deshidratar, a base de aminorar, a base de adelgazar al Estado", porque el este "tiene que ser fuerte", ya que es el que "garantiza la redistribución de la riqueza". En este planteamiento "el cupo catalán no cabe" por la "sencilla razón" de que "no está en la Constitución y porque genera desigualdad", ha señalado el líder de los socialistas extremeños. Por todo ello, ha agradecido que Sánchez haya decidido adelantar el Congreso Federal, un espacio "de reflexión y debate", donde se va a hablar, debatir y "definir el modelo de Estado que queremos para todos y cada uno de los españoles". Gallardo ha subrayado que se siente extremeño, pero también español, y como tal necesita "un Estado fuerte para que redistribuya", ha insistido. CONGRESO REGIONAL Al hilo de lo anterior, ha sido cuestionado sobre sus planes respecto al futuro Congreso Regional, y en este sentido ha reiterado su intención de presentarse para continuar liderando el partido con el objetivo de convertirse en presidente de la comunidad autónoma. En este punto, ha repetido que abandonó el "confort" de su alcaldía en Villanueva de la Serena, que ocupó durante más de 21 años, para suceder a Guillermo Fernández Vara para afrontar este "reto difícil, complejo, titánico, pero al mismo tiempo apasionante" de "intentar ser un presidente de la Junta útil para los extremeños".

