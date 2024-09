Pradales pide respeto al Concierto vasco y que no se incorpore "al debate del modelo singular para Cataluña"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido respeto hacia el Concierto económico vasco y que "no se incorpore al debate del modelo singular para Cataluña" y ha mostrado su preocupación por que este tema se pueda utilizar para "atacar" el sistema vasco. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al acuerdo fiscal entre ERC y el PSC. Imanol Pradales ha afirmado que está "cómodo" con que los catalanes "busquen un modelo de financiación que deciden denominar "singular unos, concierto solidario otros". Según ha apuntado, "más allá de las palabras", está cómodo con que Cataluña encuentre un encaje que "le permita tener un modelo propio de financiación". El Lehendakari ha afirmado que le genera "cierta preocupación" que alguien utilice el debate catalán en relación con la financiación en Cataluña para "atacar" al modelo de Concierto económico vasco o al modelo de convenio navarro. "Eso es lo que me preocupa", ha agregado. Según ha apuntado, el Concierto económico vasco exige de "un riesgo unilateral" y ha recordado que en los años 2009, 2010 y 2011, con motivo de la "peor crisis financiera del último siglo", no vino el Estado a rescatarles si les faltaban los recursos públicos. Además, ha subrayado que el Concierto económico vasco es "solidario" porque, entre otras razones, contribuyen al fondo de compensación interterritorial y luego no reciben "ni un euro de ese fondo". Ha añadido que, adicionalmente, están contribuyendo con el 6,24% de las cargas asumidas por el Estado cuando "son el 5,97% del PIB y el 4,7% de la población". "Contribuimos más que lo que nos correspondería por población o por peso económico, por lo tanto, estamos siendo contribuyentes más positivos de lo que nos correspondería y además tenemos un riesgo unilateral", ha añadido. RESPETO En este sentido, ha pedido que se respete el modelo vasco y que "no se incorpore al debate del modelo singular para Cataluña", que es una cuestión que tienen que "negociar y acordar Cataluña con el Estado". Pradales ha insistido en que, hasta la fecha, nadie ha venido a "rescatar" a Euskadi, ni les ha perdonado "ninguna deuda cuando la economía ha ido mal". "Nos lo hemos comido y nos lo hemos guisado con nuestros propios recursos, y por lo tanto, pongamos también eso en valor", ha remarcado. El Lehendakari ha asegurado que ese modelo singular les ha permitido alcanzar los niveles de bienestar y de desarrollo que tiene Euskadi porque se ha hecho "un uso eficiente, responsable y riguroso de los dineros". RECAUDACIÓN VASCA Por otra parte, en relación a la evolución de la recaudación en Euskadi, Pradales ha subrayado que el mes de agosto y su cierre "es muy relevante" y esperan contar con datos de las haciendas forales para mediados de septiembre o la tercera semana del mes. Según ha indicado, con esa información y las previsiones de crecimiento económico para el próximo año se deberá abordar el próximo Consejo vasco de finanzas que se celebrará antes del 15 de octubre, en el que se fijará la liquidación del año y la manera de abordar el presupuesto de 2025. El Lehendakari ha indicado que hay varias "buenas" noticias como que la economía sigue creciendo y se sigue creando empleo, a la que se une que la inflación se está conteniendo y empieza a disminuir el precio del dinero. Pradales ha afirmado que habrá que ver si ello tiene una "afección" para poner en marcha nuevamente "el motor de la economía europea que es Alemania". Pradales ha señalado que, si todo sigue "así", habrá un crecimiento económico y, por lo tanto, "cuando hay crecimientos económicos en principio las haciendas forales están recaudando más recursos". El Lehendakari ha manifestado que es "verdad" que ha habido un impacto "muy negativo" de las devoluciones que hay que realizar por la sentencia de los mutualistas y que "eso está poniendo en aprietos las previsiones de recaudación del año 2024". "En todo caso, yo quiero pensar que podemos tener un crecimiento moderado de la recaudación y, por lo tanto, que podemos abordar el año 2025 con un presupuesto récord, algo mayor que el que hemos tenido en el 2024, que era un presupuesto récord", ha manifestado. Imanol Pradales ha manifestado que le gustaría que se empezara a tener una percepción social en Euskadi de que algunos de los problemas que hoy todos están "percibiendo en la calle se están empezando a solucionar". Según ha indicado, "con los pies en el suelo", hay que ser conscientes de que no se van a cambiar "los problemas de un día para otro, pero "hay que trabajar duro y hay que trabajar pensando en el conjunto del país. "Al elefante hay que comerlo a cachitos, paso a paso, pero con paso firme. Creo que hay que abordar así los problemas", ha afirmado que el Gobierno vasco tiene "ganas de mejorar las cosas y de dar lo mejor que tiene a favor de Euskadi". "Y yo creo que eso siempre acaba dando frutos", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo