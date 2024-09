Podemos ve al Gobierno en "una parálisis absoluta" y duda mucho que presente Presupuestos porque solo busca "sobrevivir"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, "duda mucho" de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a "ser capaz" de presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, según han dicho, al PSOE solo le precupa su "supervivencia" y en el Ejecutivo están sumidos en una "innacción total". "El Gobierno está sumido en una parálisis absoluta, en una inacción total y dudamos mucho de que sean capaces, incluso, de llegar a presentar los Presupuestos Generales del Estado", ha lamentado Fernández este lunes durante una rueda de prensa desde la sede nacional. Asimismo, ha reprochado que en el caso de que el Ejecutivo sí llegase a presentar los PGE estos serán menos "ambiciosos" que los que presentaron en la anterior legislatura cuando gobernaban en coalición con Podemos. Al hilo de esta cuestión, el dirigente morado ha censurado que los socialistas estén "más preocupados" por su propia "supervivencia" que en gobernar y en trabajar para conseguir más medidas sociales y más mejoras en derechos. "El Partido Socialista tiene una única preocupación que se llama Partido Socialista", ha incidido. Según ha explicado, el PSOE opera y funciona como una "empresa" y por tanto, de lo que se preocupa es de poder mantener el "poder" para poder mantener su estructura. Preguntado por si el adelanto del congreso federal del PSOE puede distraer al Ejecutivo de su acción de gobierno, el portavoz de Podemos ha negado que pueda suponer una distracción ya que "no hay ninguna acción de gobierno". "Tenemos un gobierno que no gobierna, llevamos un año sin gobierno", ha reprochado. UN AVISO FRENTE A LA ULTRADERECHA También durante la rueda de prensa, la portavoz nacional y eurodiputada de Podemos, Isa Serra, ha aprovechado para hacer una valoración de los resultados electorales de este domingo en Alemania, donde el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido la formación más votada en el estado alemán de Turingia, con lo que logra un resultado histórico que supone la primera victoria de la ultraderecha en un parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. "Son otro aviso más de como calan las ideas de la ultraderecha", ha advertido y ha señalado que la solución frente a la "ultraderecha" no pasa por "comprarle" el discurso. "Ese es el peligro que corremos en España con un Gobierno que ha abandonado la transformación y que ha abandonado el avance de derechos", ha incidido haciendo referencia a las últimas medidas en materia de inmigración anunciadas por Pedro Sánchez.

Compartir nota: Guardar Nuevo