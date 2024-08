Ibarrola dice que Navarra "necesita un cambio de rumbo" y "sólo UPN está preparado" para ser la alternativa

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este viernes que "toca cambiar el rumbo de Navarra proponiendo políticas adecuadas que mejoren la situación actual de la sanidad, el acceso a la vivienda, la calidad de nuestro sistema educativo o el cuidado adecuado de nuestros mayores" y ha subrayado que "UPN es imprescindible en ese cambio de rumbo que necesita Navarra". "Solo UPN tiene el apoyo necesario para ser la alternativa al Gobierno actual y solo UPN está preparado para ello", ha dicho Ibarrola, que ha participado en un acto de UPN en Pamplona para dar inicio al curso político, acto que ha contado con la presencia del vicepresidente del partido y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la secretaria general de los regionalistas, Cristina Sota, entre otros cargos y afiliados. Cristina Ibarrola ha señalado que "afrontamos con ganas, con esperanza y con ilusión" el nuevo curso "por seguir defendiendo lo mejor para Navarra, por cambiar el rumbo de Navarra, por cambiar la gestión de este Gobierno, que pese a haber contado con los mayores Presupuestos de la historia sigue deteriorando día a día nuestros servicios". Durante su intervención, la presidenta de UPN ha subrayado que "toca cambiar el rumbo de Navarra, toca darle la vuelta, es necesario actuar ya, los navarros no pueden esperar más" y ha añadido que "toca cambiar el rumbo de Navarra modificando una política fiscal que es injusta para familias, jóvenes autónomos, agricultores y empresas". Según ha afirmado, "cuando UPN vuelva a gobernar ningún navarro pagará más impuestos que en el resto de España y a ser posible, pagará menos". Cristina Ibarrola ha reivindicado "el orgulo que nos da ser el principal partido de Navarra" y ha señalado que "tenemos un apasionante reto por delante, de forma conjunta, tenemos que hacer un frente común para lograrlo, los sueños se construyen juntos, se hacen realidad trabajando juntos, y eso es lo que vamos a hacer". "En UPN soñamos y trabajamos para que Navarra sea una tierra referente, de oportunidades, donde las personas puedan desarrollar mejor que en otros lugares su proyecto de vida, donde tengamos los mejores servicios y las mejores prestaciones, y lo vamos a hacer con valentía, con compromiso, con ilusión, con la verdad por delante, y como grandes defensores de la libertad de las personas", ha indicado La presidenta de UPN se ha referido a la situación política actual para señalar que el momento que vive España es "complicado" y tiene "consecuencias para Navarra". "El Partido Socialista ha demostrado ser capaz de cualquier cosa con total de seguir en el poder. Primero ha sido la amnistía, y ahora ha vuelto a engañar a los españoles proponiendo un concierto económico para Cataluña que prometió que no iba a hacer. Desde UPN nunca nos hemos negado a plantear el debate de los modelos de financiación, pero haciéndolo con rigor", ha señalado. Ibarrola ha advertido de que el debate abierto actualmente "afecta a Navarra de forma bastante relevante, porque algunos han vuelto a poner en la diana nuestro régimen foral". "La situación de Navarra nunca ha sido bien entendida en el resto de España, lo tachan de privilegio y lo utilizan como arma política contra su rival, y el acuerdo entre PSOE y ERC se lo pone en bandeja de plata, nos hace daño", ha indicado. Por otro lado, la líder de los regionalistas ha afirmado que "tenemos que hacer frente a un independentismo vasco que se siente fuerte y que con los flirteos que tiene con el PSOE habla abiertamente del reconocimiento de la nación vasca, que supone cambiar el estatus de Navarra y que desparezcamos como Comunidad propia y diferenciada". En ese sentido, ha advertido del riesgo de que el Partido Socialista ceda a las pretensiones de los nacionalistas vascos. Así, ha destacado que es "incomprensible ver al PSN repartiéndose con EH Bildu el poder institucional de Navarra" y ha subrayado que en UPN "queremos que Navarra siga siendo lo que siempre ha sido". "En UPN no vamos a bajar los brazos, UPN es la garantía de blindar el estatus de Navarra, de no dejar a Navarra a su suerte por intereses nacionales e identitarios, de poner Navarra delante de todo y de utilizar bien nuestro régimen foral", ha subrayado. ACCESO A VIVIENDA, ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL O MEJORAR LA SANIDAD Entres sus propuestas, Cristina Ibarrola ha afirmado que UPN quiere "salarios dignos para los jóvenes y más facilidad de acceso a la vivienda"; "eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres"; "que todas las familias que los deseen puedan llevar a sus hijos un centro gratuito de 0 a 3 años, público o concertado"; "mejorar la sanidad, que hoy es el servicio peor valorado por los navarros"; o "cambiar el modelo de renta garantizada, manteniendo los derechos de las personas, pero incorporando obligaciones, exigiendo que si se rechaza un puesto de trabajo sin justificación, se pierda la ayuda"; "reducir la criminalidad"; o "un plan de inversiones con compromiso presupuestario para cohesionar Navarra". Por otro lado, Ibarrola ha criticado a "quienes transmiten mensajes triunfalistas de falsa convivencia mientras su entorno sigue protagonizando hacia UPN faltas de respeto, intolerancia, insultos, amenazas o vejaciones, basta ya de normalizar lo que no es normal". "Condenamos con rotundidad las amenazas a toda persona. Condenamos con rotundidad todas las faltas de respeto, humillaciones, insultos o vejaciones machistas", ha señalado, para reprochar que otras formaciones no rechazan los ataques machistas cuando las víctimas son mujeres que pertenecen a UPN. "Decimos alto y claro basta ya de la violencia política en esta tierra. Basta ya de la intolerancia de los que jalean 'UPN kanpora'. Queremos una convivencia de verdad, no una convivencia impostada", ha añadido.

