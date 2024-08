Tellado dice que "es imposible distinguir al PNV de Bildu" y reprocha su "dramática subordinación" a Sánchez

El portavoz del PP en el Congreso de los diputados, Miguel Tellado, ha lamentado "la dramática subordinación" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene el PNV, y que le hace "tapar todas sus vergüenzas". En este sentido, ha asegurado que "es imposible distinguir al PNV de Bildu" en el Congreso "porque son lo mismo, votan lo mismo, y apoyan lo mismo", y ha acusado al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y al portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, de "alquilarle el PNV al PSOE y borrar totalmente su identidad como partido". En declaraciones en la sede del PP de San Sebastián, junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, Tellado ha comenzado su intervención con una crítica sin precedentes hasta ahora al PNV, con el que ya mantuvo un rirrirrafe el pasado martes, después de que los jeltzales no apoyaran su petición de comparecencia de Sánchez para que explicara su postura sobre Venezuela. Las críticas que entonces realizó el portavoz de los populares en el Congreso a los jeltzales, a los que dijo que debían dar explicaciones a sus votantes, fueron respondidas por el portavoz del Grupo vasco, Aitor Esteban, que aseguró que al PP le interesaba "una higa" Venezuela y que solo pretendía ir contra el Gobierno. Esteban llegó a llamar "torpe" a Miguel Tellado por arremeter contra el PNV, si lo que buscaba era su apoyo. Tellado hoy, en su visita a San Sebastián, ha vuelto a destacar que esta semana "el PNV ha librado al Gobierno de dar explicaciones sobre todos los temas importantes para España", como reclamaba el PP en la Diputación Permanente del pasado martes. "Pedíamos la comparecencia urgente de miembros del Gobierno para hablar sobre la crisis política de Venezuela, pedíamos la comparecencia del Gobierno para hablar sobre la crisis migratoria que está viviendo nuestro país, pedíamos la comparecencia del gobierno para hablar de la financiación singular para Cataluña que rompe el modelo de solidaridad financiera de nuestro país y, desde luego, lo que ha pasado es que el PNV ha librado al Gobierno de Sánchez de verse en el brete de comparecer en el Congreso y dar explicaciones", ha subrayado. Según ha afirmado, no les sorprende que el Ejecutivo se niegue a las comparecencias. "Es lo que ha hecho siempre desde el principio. Se negaron a recuperar los plenos que perdimos durante el pasado periodo de sesiones por motivo de las distintas convocatorias electorales, se negaron a permitir sesiones de control en el Congreso de los Diputados durante el mes de julio, y es un Gobierno que ha estado ausente de todos los grandes problemas de España durante el mes de agosto", ha apuntado. A su entender, el Ejecutivo "ha estado desaparecido" y ahora "sigue callando sobre todos los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno". PNV Y BILDU, "LO MISMO" Miguel Tellado ha señalado que "ha sido significativo ver la disciplina férrea con la que el PNV obedece a las órdenes de Sánchez para ayudarle a tapar sus vergüenzas". "Yo siento decirlo con tanta claridad. En el Congreso de los Diputados es imposible distinguir al PNV de Bildu porque allí son lo mismo, votan lo mismo, y apoyan lo mismo", ha resaltado. A su juicio, "la sumisión del PNV al PSOE es dramática". "El PNV obedece órdenes, pero no de Euskadi. Obedece las órdenes que le llegan de la sede Ferraz a través del mensajero habitual, que es el ministro Bolaños. En eso se ha convertido el PNV de la mano de Aitor Esteban. Esteban ya hasta incluye al PNV dentro del bloque de gobierno, como ha dicho el otro día en un tuit, igual que a Bildu", ha indicado. Para Tellado, esto es "el resultado de lo que lleva haciendo la dirección del PNV con Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, alquilarle el PNV al PSOE y borrar totalmente su identidad como partido". "El resultado ha sido que el PNV ha empatado con Bildu y con el PSOE en las elecciones generales, el PNV ha perdido ante Bildu y el PSOE en las europeas y ha estado al borde de perder su puesto como primera fuerza política en las elecciones autonómicas", ha resaltado. En su opinión, "las consecuencias son que hoy Pradales está reuniendo al Gobierno Vasco con más poder socialista en años y, para conseguirlo, la dirección del PNV ha forzado el sacrificio de un Lehendakari y de casi todos sus consejeros, mientras Ortuzar y Aitor Esteban mantienen sus puestos desde hace más de una década". "Sobreviven gracias a haberle entregado al PSOE su partido y, por eso, están dispuestos a tapar la Sánchez todas sus vergüenzas. Nadie puede contar ya con el PNV para apretar lo más mínimo al Gobierno de España, ni en política exterior, ni en política interior, ni siquiera lo que afecta a casos graves de corrupción", ha manifestado. Según ha precisado, el PNV "no levanta la voz ni una sola vez sobre los casos que acorralan al Gobierno, ni sobre el entorno familiar de Sánchez, ni sobre las mordidas del caso Koldo". "Es cómplice de la estrategia de ocultación del PSOE. A eso han llevado al PNV. Hay que preguntarse si ese pacto ético que pretende proponer ahora el PNV en Euskadi es en realidad un pacto de silencio con el Partido Socialista para taparse mutuamente sus vergüenzas", ha destacado. En todo caso, ha advertido que "el PP va a seguir descubriendo las vergüenzas de Sánchez y del Gobierno".

