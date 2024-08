Dignidad y Justicia avisa de que el taller de guerrilla de Granollers puede anidar un "nuevo terrorismo" y exige actuar

La Asociación Dignidad y Justicia considera que el taller de guerrilla urbana impartido en las fuestas de Granollers (Barcelona), que consistía en lanzar cócteles molotov simulados contra un maniquí vestido de policía, puede ser "el nacimiento de un nuevo terrorismo de baja intensidad en Cataluña", por lo que insta al Gobierno y a los jueces a tomar medidas. Según ha informado la asociación mediante un comunicado, este tipo de talleres pueden suponer "el nacimiento de un nuevo terrorismo de baja intensidad en Cataluña" que, a su juicio, es "la puerta de entrada" al terrorismo de "alta intensidad". "Ni la sociedad ni los poderes públicos judicial y político pueden permitir que permeen de nuevo esas escenificaciones de odio contra los cuerpos que tienen la competencia de velar por nuestra seguridad", asegura la nota, apuntando que Cataluña está viviendo un "proceso de radicalización" por el que ya pasaron País Vasco y Navarra. Por ello, la asociación ha pedido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez y a los organismos judiciales que combatan esta "representación de odio" por parte de la población juvenil que, según ha manifestado, señala a la Policía y a la Guardia Civil como "objetivos prioritarios" de la lucha independentista y en contra de "todo lo español". FISCALÍA PIDE INVESTIGAR SI HABÍA MENORES Esta petición de Dignidad y Justicia se une e la de varias organizaciones representativas de los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la Fiscalía de Menores. Entre otras, las peticiones de las asociaciones sindicales policiales incluyen la intervención directa del titular de Interior para evitar la propagación del discurso de odio y la retirada de subvenciones públicas por parte del Ayuntamiento, gobernado por el PSC, a los organizadores de la actividad. Por su parte, la Fiscalía de Menores de Barcelona ha instado este jueves a los Mosssos d'Esquadra a que investiguen si en la actividad "participó o estuvo involucrado de alguna forma algún menor que pudiera encontrarse en situación de desamparo o desprotección" con el objetivo de iniciar un expediente de riesgo indeterminado para los mismos. Además, el Ministerio Público ha advertido que el taller "presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal". LOS AUTORES HABLAN DE ACTO LÚDICO Y EL AYUNTAMIENTO SE DESMARCA Por el contrario, los promotores del controvertido taller, la colla dels Blaus de Granollers --uno de los organizadores de las fiestas--, han lamentado la interpretación de la actividad y han asegurado que en "ningún caso han querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia". "Se trataba de un acto lúdico en el marco de la Festa Major", han sostenido. Tras difundirse las imágenes del polémico taller, el Ayuntamiento de Granollers ha publicó un comunicado en el que expresa su apoyo a los cuerpos de seguridad y muestra su rechazo a la actividad organizada por el grupo de la colla dels Blaus en la Fiesta Major. Desde el Ayuntamiento aclaran que "la corporación desconocía el contenido del acto y defiende los valores de paz y convivencia". La actividad, que la colla bautizó como 'Pràcticum: Tècniques Aplicades de Guerrilla Urbana', se celebró este martes por la tarde en la plaza de Can Trullàs de Granollers. En la descripción de la actividad, publicitada en la página web del Ayuntamiento de Granollers, se especificaba que consistía en una introducción a las principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva. PP PIDE DIMISIONES Desde el ámbito político, El PP de Cataluña ha pedido este miércoles la dimisión de la alcaldesa socialista de Granollers (Barcelona), Alba Barnusell, "por permitir que en las fiestas del municipio se realicen prácticas de cócteles molotov y de guerrilla urbana en la vía pública". En un comunicado, el PP ha advertido de que "no piensa permitir que en Cataluña se promocione el odio desde las administraciones públicas" y, por ello, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía. La formación de Alejandro Fernández ha reclamado también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Interior, Núria Parlon, que "no se pongan de perfil ante esta situación y actúen cuanto antes".

