El PP cita a Montero la próxima semana en el Senado para explicar el cupo catalán, después de no lograrlo en el Congreso

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para forzar la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la próxima semana ante el Pleno de la Cámara Alta para explicar el acuerdo entre PSC y ERC de una financiación singular para Cataluña, después de que no lograra citarla en el mes de agosto en el Congreso para hablar sobre este 'cupo catalán'. Así lo ha adelantado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa desde la Cámara Alta, donde ha explicado que su grupo ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia urgente de la ministra Montero, con la intención de que tenga que acudir la próxima semana al Pleno del Senado a hablar sobre la financiación para Cataluña. Los de Alberto Núñez Feijóo reformaron hace unos meses el Reglamento del Senado para obligar a los miembros del Gobierno a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo solicitaran los grupos parlamentarios, por lo que el PP previsiblemente convocará a María Jesús Montero la semana que viene. Esto surge después de que el PP no lograra en la Diputación Permanente del Congreso de este martes los números suficientes para obligar a comparecer a María Jesús Montero en el mes de agosto en la Cámara Baja para explicar el cupo catalán, a pesar del apoyo a esta comparecencia de Junts y Vox. MÁS INICIATIVAS EN ESTE CURSO Del mismo modo, la portavoz de los 'populares' en el Senado ha adelantado diversas iniciativas en el Senado contra la financiación singular para Cataluña, que se irán desarrollando en las próximas sesiones de la Cámara Alta. En este contexto, Alicia García ha explicado que registrarán una moción en el Senado de rechazo absoluto al cupo catalán, con la que el PP pretende, según ha dicho, ver la posición de voto de los senadores de las federaciones territoriales del PSOE que se han mostrado más críticas con el acuerdo con ERC. Precisamente, los 'populares' ya anunciaron que registrarían mociones e iniciativas en todos los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos autonómicos con ese mismo objetivo, algo que han extendido también al Senado, en el que cuentan con mayoría absoluta. Asimismo, Alicia García ha dicho que el Senado celebrará próximamente una sesión monográfica sobre la financiación autonómica, cargando contra el 'cupo catalán': "Es la enésima renuncia del PSOE a la defensa de la nación". NUEVAS PROPOSICIONES DE LEY Con todo, la portavoz del PP en el Senado ha sostenido que su formación está estudiando las medidas legales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por no tramitar las proposiciones de ley que vienen del Senado. En cualquier caso, Alicia García ha reivindicado estas iniciativas, a las que el grupo las define como "leyes Feijóo", y ha adelantado dos nuevas proposiciones de ley para este curso parlamentario que arranca la próxima semana. Estas dos proposiciones de ley son "para el desarrollo urbano y la vivienda" y otra sobre "conciliación y familia", tal y como ha desvelado la propia Alicia García.

