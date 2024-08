El Govern socialista anuncia una Diada "para todos", basada en la unidad y el sentimiento catalanista

El Govern socialista de la Generalitat ha presentado este miércoles los actos institucionales de la Diada Nacional de Cataluña del próximo 11 de septiembre, una Diada pensada "para todos", basada en la unidad, la diversidad y el sentimiento catalanista y bajo el lema 'Molts cors, un sol batec (Muchos Corazones, un solo Latido). Sentir Cataluña'. "Una Diada donde cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña se pueda sentir vinculado, implicado y animado a participar en estos actos", ha afirmado la portavoz y consellera del Govern, Sílvia Paneque, que ha presentado los actos y el cartel de la Diada en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat junto a la directora artística del acto, Marta Bayarri. Paneque ha explicado que los valores fundamentales de la Diada serán la diversidad y la transversalidad y que, por sí mismos, estos valores transmiten "un mensaje contra el fascismo y la extrema derecha, que son proyectos excluyentes y que señalan siempre la diversidad como un problema y no como una riqueza". PROGRAMA DISEÑADO POR EL ANTERIOR GOVERN El Govern del presidente Salvador Illa ha recuperado y ha dado continuidad al programa organizado y diseñado por el anterior Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC), programa y actos que Paneque ha asegurado que coinciden con los valores que defiende Illa y su Govern. En este sentido, la portavoz ha señalado que el anterior Govern "fue sensible al momento político" y a las circunstancias que, según ella, podían acompañar políticamente a este 11 de septiembre. "Tiene muchas personas detrás y mucho trabajo de entidades, instituciones, de personas sin una vinculación política más que el ánimo de colaborar a nivel artístico, me parecería una pobre decisión si algún partido político decide hacer crítica de esto", ha añadido Paneque. El único elemento que el Govern ha incorporado al programa de la Diada es la recuperación del mensaje institucional del presidente desde el Palau de la Generalitat el día 10 a las 21 horas. ACTOS INSTITUCIONALES Los actos de la Diada comenzarán el martes 10 de septiembre por la tarde con la entrega de la Medalla d'Honor del Parlament al Monestir de Montserrat por su "contribución, y la de la comunidad benedictina, a lo largo de la historia de Cataluña" y como reconocimiento a su trascendencia. También el martes 10 de septiembre, a las 21 horas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hará el tradicional mensaje institucional desde el Palau de la Generalitat, que se emitirá por TV3, Catalunya Ràdio, la web y las redes sociales del Govern. El 11 de septiembre, los actos comenzarán con la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova a las 9 de la mañana, en la que participan el Govern y los diferentes partidos políticos del Parlament. Por la noche, a las 22 horas, comenzará el acto institucional en las torres Puig i Cadafalch en Montjuïc, que contará con la lectura de poemas de autores y autoras que celebran aniversarios; la interpretación de piezas musicales y actuaciones de diversas disciplinas de las artes escénicas y elementos de la cultura tradicional. La directora artística del acto, Marta Bayarri, ha explicado en la rueda de prensa que un acto "plenamente cultural", dirigido al conjunto de la ciudadanía y que representa la diversidad y la pluralidad de Cataluña. En cuanto a las actuaciones musicales, Bayarri ha avanzado que participarán artistas "muy relevantes de la escena más actual y más contemporánea", así como artistas consagrados. CARTEL El cartel de la Diada 2024, que se ha presentado también este miércoles, ha sido diseñado y creado por el diseñador Sergi Delgado a partir de los colores de la 'senyera', el rojo y el amarillo, formando por una serie de líneas que crean formas como un corazón. El cartel de Sergi Salgado fue el ganador de un concurso abierto, y tanto el cartel ganador como los del resto de finalistas se podrán visitar en una exposición del 5 al 24 de septiembre en el Palau Robert de Barcelona.

