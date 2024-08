Los cineastas Mati Diop, Leos Carax y Dea Kulumbegashvili competirán en San Sebastián

San Sebastián, 27 ago (EFE).- Wu Lang, Nino Benashvili, Yoyo Liu y Maximiliano Schonfeld, con estrenos mundiales, son algunos de los cineastas que participarán en la sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián, que inaugurará 'Dahomey', de Mati Diop, y cerrará 'April', segundo largometraje de Dea Kulumbegashvili, ganadora de la Concha de Oro en 2020.

Serán 23 títulos los que optan al Premio Zabaltegi-Tabakalera: trece largometrajes -dos de los cuales salieron de la residencia de proyectos Ikusmira Berriak-, dos mediometrajes y ocho cortos, ha informado el Zinemaldia este martes en un comunicado.

En su mayor parte son obras premiadas o programadas en los festivales de Cannes, Berlín, Locarno, Rotterdam, Sundance y Venecia, entre otros.

La sección la abre 'Dahomey', la no-ficción con la que la directora francesa Mati Diop ganó el Oso de Oro a la mejor película en la última Berlinale, aborda el debate suscitado por el regreso a África de 26 tesoros del Reino de Dahomey expoliados en 1892 por las tropas coloniales francesas.

Dea Kulumbegashvili, cuyo debut, 'Beginning' (2020) se alzó con la Concha de Oro a la mejor película, las Conchas de Plata a la mejor dirección y a la mejor actriz y el Premio del Jurado al mejor guion, concursará en la próxima Mostra de Venecia con 'April', en el que una médico obstetra es acusada de mala praxis.

El Zinemaldia acogerá los estrenos mundiales de los cortometrajes del director chino Wu Lang, 'Here Comes the Sun'; de su compatriota Yoyo Liu, que debuta en la dirección con 'Milky White'; de la directora y guionista georgiana Nino Benashvili 'Where Time Stood Still', y del argentino Maximiliano Schonfeld 'Sombra grande'.

El director Leo Carax, con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas y premiado en infinidad de festivales, presentará el mediometraje 'C’est pas moi', incluido en la sección Cannes Premiere del festival galo, y el también veterano Arnaud Desplechin mostrará 'Specteurs'.

La sección competitiva más abierta del Zinemaldia acogerá también 'Hymn of the Plague', último trabajo del colectivo 'Ataka51', procedente de Moscú que se alzó con el Pardino de Plata en la competición internacional de cortometrajes del Festival de Locarno.

La lista incluye también el cortometraje indio 'Leela' de Tanmay Chowdhary; 'To a Land Unknow', del realizador palestino-danés Mahdi Fleifel; 'Soundtrack to a Coup d’Etat', del belga Johan Grimonprez, y 'Duper Happy Forever', con el que el realizador japonés Kohei Igarashi regresará a Zabaltegi

El argentino Federico Luis participará con el corto 'Cómo ser Pehuén Pedre', mientras Hiroshi Okuyama retorna al certamen con su segundo largometraje, 'My Sunshine', y Nelson Carlo de los Santos Arias mostrará 'Pepe', ganadora del Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale de este año.

La programación de Zabaltegi se completa con trabajos de la estadounidense Jane Schoenbrun, y de Hikaru Uwagawa, cineasta japonés que realizó el postgrado de Creación en Elías Querejeta Zine Eskola,

La selección también incluye títulos ya anunciados como el mediometraje de la española Elena López Riera 'Las novias del sur', estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes; el segundo largometraje de Michael Fetter Nathansky 'Every You Every Me', que ganó los dos premios de WIP Europa y fue estrenado en la sección Panorama de la Berlinale y el cortometraje de la vasca Izibene Oñederra 'Está por venir (y tendrá tus ojos)'.

Todas las películas optan al Premio Zabaltegi-Tabakalera, dotado con 20.000 euros destinados al director (6.000 euros) y a la distribuidora de la película en España (14.000 euros).EFE

mz/rh/jlg