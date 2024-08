Gamarra presume de "unanimidad" en el PP para una financiación autonómica con "solidaridad" e "igualdad"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido este martes que "hay tanta unanimidad" en el PP respecto a la financiación autonómica que el lunes se dio a conocer "un comunicado conjunto de todos los presidentes autonómicos y presidentes de las ciudades autónomas -gobernadas por el PP- con la defensa de la solidaridad y de la igualdad entre los españoles, vivan donde vivan". En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los Cursos Europeos de Verano organizados en Pamplona por Diario de Navarra y Equipo Europa, Gamarra ha dicgo que se trata de "una defensa de la igualdad y de la solidaridad que se articula a través de un modelo de financiación" "Todos los presidentes autonómicos además están dejando muy claro que todos los españoles somos absolutamente iguales, vivamos donde vivamos, que no se pueden comprar investiduras a cargo de la caja común de todos, es decir, con cargo al bolsillo de todos los españoles y, por tanto, en detrimento de los servicios públicos a los que todos tenemos derecho y, sobre todo, que el futuro de España se decide entre todos en un marco multilateral, no bilateral", advierte. La dirigente 'popular' sostiene que el comunicado de los 'barones' es "claro, rotundo y no deja ninguna duda con relación a todo ello". "Eso es una demostración de la tranquilidad y de la esperanza que España y los españoles tenemos y podemos tener, y es que hay un partido que allí donde gobierna está dispuesto a defender que España siga siendo un proyecto conjunto y colectivo que lo decidimos entre los 48 millones de españoles, que esta es la clave", ha subrayado. Tras ello, ha destacado que "la financiación es una financiación no de territorios, es una financiación a los españoles, es una financiación a ciudadanos". "Esto es la clave y eso es lo que además en el comunicado conjunto queda de una manera clara y rotunda expuesto a todos los españoles", ha resaltado.

