El PP rechaza llamar a Begoña Gómez en la comisión del Senado y sigue sin poner fecha a la comparecencia de Sánchez

El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha descartado este lunes la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación del Senado, alegando que "a quién fiscaliza" su formación es a Pedro Sánchez, mientras que todavía no ha dado la fecha concreta de cuándo citarán al jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta. Después de amagar en varias ocasiones con llamar a comparecer a Begoña Gómez en el Senado, el portavoz de los 'populares' ha dicho este lunes en una rueda de prensa desde Génova que "nadie espere" que el PP llame a la esposa del presidente del Gobierno a ninguna comisión de investigación. "A quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del Gobierno", ha precisado Borja Sémper, que, sin embargo, ha aclarado que el PP todavía no tiene una fecha concreta para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Gobierno, pero que se concretará a partir de septiembre. En cualquier caso, el portavoz de la dirección del PP sostiene que "todos los implicados" tanto en la trama Koldo como en el caso de Begoña Gómez "serán llamados a la comisión de investigación del Senado". "Estamos convencidos de que nadie, absolutamente nadie, va a ser capaz de eludir sus responsabilidades y dar explicaciones ya sea de 'motu proprio' o ya sea por llamamiento del Senado". PIDE EXPLICACIONES A MARLASKA Y ARMENGOL Con todo, Sémper ha advertido de que el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a lanzar "amenazas veladas a Sánchez" sobre la trama Koldo después de la auditoría dentro del Ministerio de Fomento. Eso sí, el portavoz del PP cree que Ábalos "tiene razón" en señalar que si los contratos de Transportes con el exasesor Koldo García Izaguirre fueron irregulares, "¿se asume también que fueron los de Interior, los de Baleares y los de Canarias?". Por ello, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la presidenta del Congreso y anterior jefa del Ejecutivo de Baleares, Francina Armengol; y al ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. "Hay una responsabilidad penal en el caso Ábalos que decidirán los tribunales y hay una responsabilidad política que está instalada en el Palacio de la Moncloa. Por eso Pedro Sánchez sigue evadiendo y sigue debiendo a los españoles una rendición de cuentas, una explicación de todo lo que estamos teniendo oportunidad de conocer", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo