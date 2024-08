El PP navarro dice que "no están las cosas para pactos con Chivite" y afirma que "hay que ser su alternativa"

El diputado navarro del Partido Popular (PPN) Sergio Sayas ha afirmado este jueves que "no están las cosas para pactos con Chivite" y ha señalado que "lo que hay hacer es ser su alternativa". Después de que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se haya mostrado abierta a acuerdos con el PSN si es "por el bien de Navarra", Sayas ha afirmado en un mensaje en la red social X que desde el PP "no vamos a sostener ni apoyar a un Gobierno cuyas políticas están destrozando Navarra". "Navarra no merece un Gobierno que la machaca a impuestos, empeora gravemente la sanidad o la educación y nos hace retroceder como Comunidad", ha añadido el diputado. Según Sayas, "es momento de construir una alternativa que devuelva a los navarros la ilusión y la esperanza, no de sumarse a los responsables de su deterioro".

