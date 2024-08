Narbona discrepa de su "marido" Borrell y defiende la financiación singular de Cataluña y a la ministra Montero

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido el acuerdo de financiación singular para Cataluña y ha respaldado a la número dos del partido, la vocepresidenta María Jesús Montero, cuando niega que sea un concierto económico como el vasco, opiniones que le llevan incluso a discrepar con su "marido" Josep Borrell, muy crítico con el acuerdo firmado por PSC y ERC. Además, cree que "no debe haber ninguna razón de amenaza" de ruptura por parte de ERC hacia los socialistas mientras que el Gobierno "cumpla con la literalidad del pacto" suscrito para la reciente investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. En declaraciones a los medios en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, antes de impartir una ponencia sobre 'Europa ante el reto climático y energético', Narbona ha defendido las declaraciones realizadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguró que el pacto financiero suscrito por ambas formaciones "no es un concierto económico" para Cataluña "ni es una reforma al uso del sistema de financiación" autonómica, aunque avaló que la administración catalana pueda tener una "financiación singular". Preguntada por esas afirmaciones de Montero y las consiguientes amenazas de ERC con retirar el apoyo al PSOE si se incumple lo acordado, la socialista ha respondido que "en la medida que el Gobierno cumpla con la literalidad del pacto y desarrolle lo que ahí está previsto, no debe haber ninguna razón de amenaza, francamente". EVITA PONER NOMBRE AL MODELO CATALÁN Aunque no ha aclarado si se utilizará el término "concierto económico" en las negociaciones del modelo de financiación, ya que ha defendido que "todavía es prematuro entrar en detalles que puedan tener un significado u otro". En todo caso, se ha remitido a lo dicho ayer por la ministra, que habló de "financiación singular". De hecho, preguntada acerca de si cree que Montero se confundió al decir esas palabras, Narbona ha respondido que "no, en absoluto", y se ha mostrado convencida de que en lo que va a trabajar el Gobierno es en un proceso de negociación que "hace mucho tiempo que era necesario, al margen del acuerdo con ERC", para revisar la financiación autonómica. Todo ello con el objetivo de permitir "algo que está en el pacto con ERC, es decir, la garantía de que los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, puedan tener acceso homologable a los principales servicios públicos. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos por delante", ha dicho. Y aunque ha reconocido que ese proceso "llevará su tiempo", ha insistido en que "hay una línea que ha sido defendida por la propia vicepresidenta y que es la que seguirá adelante". La presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso también ha sido cuestionada por las críticas vertidas recientemente por el Alto Representante de la Unión Europea y exministro Josep Borrell hacia el pacto con ERC y por la respuesta de Montero hacia su posicionamiento. MÁXIMO ESPETO POR LOS QUE DISCREPAN Narbona se ha limitado a mostrar "respeto" hacia ambas posturas, después de que Borrell opinara que el acuerdo supone "asumir el relato independentista" y la vicepresidenta primera justificara esa crítica en la "peculiar relación" que el exministro socialista tiene con Cataluña. "Las opiniones de mi marido, igual que las opiniones de cualquier otro líder socialista, como presidenta del partido, me merecen el máximo respeto. Es más, yo creo que el que haya debate ahora mismo sobre financiación autonómica, que es una cuestión extraordinariamente importante y que lleva mucho tiempo sin resolverse, facilita que vayamos avanzando", ha sentenciado.

