Narbona acusa a PP y Vox de "perder fondos europeos" por el "retroceso" en políticas climáticas

La presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, Cristina Narbona, ha mostrado su preocupación por el "retroceso" en las políticas climáticas y en las actuaciones ligadas Pacto Verde Europeo y ha lamentado que "muchos ayuntamientos" gobernados por PP y Vox "están perdiendo fondos europeos porque han dado marcha atrás en proyectos". Ha puesto como ejemplo a Cantabria, comunidad gobernada por los 'populares' que según ha dicho "no ha conseguido acceder" al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea para un proyecto que se estaba elaborando debido a su "diseño". También ha citado a La Rioja, que ha señalado que "va a perder dinero" asignado a carriles bici. Narbona ha hecho estas declaraciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander a propósito de la ponencia que ofrecía esta mañana, titulada 'Europa ante el reto climático y energético'. Previamente, en declaraciones a los medios ha hecho un llamamiento a "todas las administraciones españolas" porque, "gobierne quien gobierne, hay una responsabilidad hacia los ciudadanos en términos de salud, de prosperidad económica, de seguridad en todos los órdenes". Por ello ha instado a aprovechar los fondos europeos, que "tienen fecha de caducidad", y a ser capaces de obtenerlos y ejecutarlos antes de 2026, "porque después no sabremos si habrá; desde luego será difícil que haya tantos recursos como ahora para cumplir con esa necesaria transición ecológica". Narbona ha advertido que España es un país como "extremadamente vulnerable ante las cuestiones ambientales" y ha lamentado que solamente 24 de las más de 150 ciudades de más de 50.000 habitantes han aprobado las denominadas zonas de bajas emisiones que tenían que haber sacado adelante "hace ya un año y medio". Pese a todo, espera que a nivel europeo no se produzca "ningún tipo de retroceso" en torno a este tipo de políticas. Narbona participa en la UIMP en el curso 'Quo Vadis Europa XII. Europa entre guerras y elecciones' que dirige Josep Borrell, y dado que en él se habla de seguridad "no podía dejar de incorporar la seguridad climática", ha explicado. En este sentido ha advertido las muertes prematuras que se están produciendo por las sucesivas olas de calor, en las que España está "a la cabeza" junto a Italia, tras registrar al menos 8.000 de los 43.000 fallecimientos que se produjeron en Europa en 2023 por esta causa. Además de los "evidentes" efectos del cambio climático sobre la salud, Narbona ha citado los que tiene sobre el turismo, ya que se están produciendo temperaturas "muy altas" durante el día y la noche, y sobre otros sectores "tan importantes" como la agricultura y la producción de alimentos. Esta tarde, Cristina Narbona intervendrá en la UIMP a las 16.30 horas junto a Laurence Tubiana, CEO de la European Climate Foundation, que participará por videoconferencia.

