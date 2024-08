Robles afirma que el Gobierno no tiene conocimiento de ninguna petición de Ceuta por la llegada de menores migrantes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que al Gobierno de España "no le consta" ni tiene conocimiento de ninguna petición por parte del Ejecutivo de Ceuta ante la situación que vive la ciudad autónoma por la saturación de los centros de menores migrantes no acompañados. "No tengo conocimiento de ella", ha insistido. En cualquier caso, en declaraciones a los medios este viernes, tras visitar el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP) en Bétera (Valencia), la titular de Defensa ha defendido que el Gobierno de España está "trabajando con todo el tema de la inmigración". "Es lo que puedo decir en este momento", ha esgrimido. Así, ha indicado que no le consta "en este momento" que el Gobierno local de la ciudad autónoma de Ceuta haya hecho ninguna petición sobre este asunto al Ejecutivo central. "De esa petición en concreto no tengo conocimiento de ella", ha zanjado. DANA EN BALEARES Por otro lado, Robles ha alabado la "labor heroica" que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en las Islas Baleares han desarrollado durante estos días para paliar las consecuencias de la DANA, incluso "ayudando a salvar la vida de muchas personas". Sobre esta cuestión, ha señalado que tanto la propia UME como el Ejército de Tierra van a "seguir ayudando" a las Islas Baleares en "todo lo que sea necesario" para recuperar la normalidad tras el paso de la DANA. VIRUELA DEL MONO Finalmente, preguntada por el seguimiento en España de la emergencia sanitaria del mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, Margarita Robles ha mostrado la voluntad de "hablar con la gente de la sanidad militar" para saber si desde este punto de vista "podemos ayudar o apoyar en esta materia".

