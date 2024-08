Gobierno vasco apoya reconocer a "todas las víctimas" aunque no conoce a fondo el proyecto de memoria para La Cumbre

La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha explicado que, aunque no conoce "en profundidad" la propuesta del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para convertir el Palacio de La Cumbre (Aiete) en un espacio para la memoria, que incluiría a Josean Lasa y Joxi Zabala --supuestos miembros de ETA torturados en 1983 por los GAL en este edificio--, el Gobierno Vasco es partidario del reconocimiento de "todas las víctimas". Bengoetxea se ha referido, de esta forma, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, a un proyecto remitido por el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana al Gobierno central para la conversión de este palacio en un espacio para la memoria democrática. La propuesta, según diversas informaciones, contempla dedicar un espacio a Lasa y Zabala, dado que fue en este inmueble donde, según la sentencia sobre este caso de la Audiencia Nacional, ambos fueron torturados en 1983 por miembros de la Guardia Civil pertenecientes a los GAL, antes de ser asesinados y enterrados en cal viva en Alicante. La vicelehendakari primera ha explicado que no conoce "en profundidad" el proyecto del Consistorio donostiarra. No obstante, ha destacado que el Gobierno Vasco "siempre" ha sido partidario del reconocimiento de "todas las víctimas" y que "así seguirá" siendo. En este sentido, y en referencia a las posibles diferencias que puedan mantener ambos socios de gobierno (PNV y PSE-EE) en materia de memoria, ha destacado que el Ejecutivo "está cohesionado", dado que este es un ámbito en el que "hay más cosas que nos acercan que cosas que nos alejen". Ibone Bengoetxea también se ha referido al proceso para completar las transferencias de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 y para afrontar la reforma de esta norma con el fin de actualizar el sistema de autogobierno vaco. NUEVAS TRANSFERENCIAS La vicelehendakari ha destacado que "aún hay 29 transferencias pendientes" y ha expresado su confianza en que, tras la activación de la Comisión Bilateral entre los Gobiernos central y vasco para afrontar los traspasos, se puedan dar nuevos "pasos" en este ámbito. En este sentido, ha recordado que las primeras seis transferencias que se ejecutarán en los próximos meses son las referidas a la autorización de para las personas extranjeras, cuya relación laboral se realice en Euskadi, Salvamento Marítimo, Meteorología, Seguridad y Salud en el trabajo, y el Fondo de Protección a la Cinematografía. En el caso del proceso para reformar el Estatuto actual, ha reiterado que el Gobierno Vasco considera que una cuestión de tal relevancia "requiere de acuerdos muy amplios". Además, ha recordado que en el pacto de gobierno entre el PNV y el PSE-EE se establece que corresponde a los partidos políticos alcanzar un acuerdo sobre el futuro estatus político de Euskadi. Bengoetxea ha explicado que ese acuerdo debería lograrse en primer lugar en el Parlamento Vasco, para posteriormente llevarse al Congreso de los Diputados y, finalmente, ser refrendado por la sociedad vasca.

