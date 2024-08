'Un lugar común': usar el cine como "espejo" para vernos y ver mejor a los que nos cuidan

Alicia G. Arribas.

Madrid, 13 ago (EFE).- Recién terminada la carrera, Celia Giraldo, graduada de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), decidió independizarse; tenía 22 años (ahora tiene 29 recién cumplidos) y según enfrentaba sus obligaciones como adulta responsable y sentía que a veces necesitaba ayuda, empezó a revisar sus comportamientos como hija.

Eso, sumado a su curiosidad natural por investigar las crisis vitales, y la pregunta insistente de saber qué les pasa a los que cuidan -"cuando eres cuidador, ¿no necesitas ser cuidado?", se pregunta-, alumbró el germen de 'Un lugar común', su primera película como directora, que se estrena este 14 de agosto.

"Creo que hubo algo muy intuitivo en el acercamiento al personaje de Pilar. No hay ningún referente concreto (...) siento que es algo muy universal por lo que pasan muchas mujeres y madres, sobre todo madres trabajadoras", explica a EFE la directora.

¿Y a ti quién te cuida?

Pilar (Eva Llorach) es una madre entregada, posiblemente, como la mayoría, con un trabajo que le gusta y hace bien (es enfermera) y sus compañeras la adoran. Un día, sin aviso previo, la prejubilan y, de repente, se desubica.

En esa situación, Pilar se apoya en la otra columna vertebral de su existencia: su marido, Juan (Félix Pons), su hija a punto de independizarse, Clara (Mia Sala-Patau), su pequeño Marcos (Teo Soler), su hermana Carmela (Aina Clotet) y su sobrina Ada (la niña Jordina Sala), una 'periodista audiovisual' en ciernes, que graba 'entrevistas' a toda la familia con una pequeña cámara de fotos.

Es Ada quien le pregunta a su tía si echa de menos a la abuela, que hace poco que ha fallecido, y por qué. "Porque me cuidaba", responde el personaje, después de pensarlo un poco. "¿Y a ti quién te cuida?", pregunta con inocencia la niña.

Esa pregunta guía el resto de la película hasta que la protagonista decide reinventarse y se escapa de lo establecido.

"No queremos hablar de la madre universal, pero hay matices en Pilar que tenemos todas nosotras, y nuestras madres y tías -apunta a su lado Eva Llorach-. Yo no soy madre, ni he querido serlo nunca, y siendo Pilar una persona objetivamente muy alejada de mi, la siento muy cercana. Yo me he descubierto creando este personaje desde algún lugar ancestral", agrega Llorach.

Giraldo ha trabajado en el 'making of' de películas y series como 'Julia ist' o 'Fácil', respectivamente, lo que le ha permitido "observar mucho". Codirigió la multipremiada serie 'Esto no es Suecia', donde ya coincidió con Aina Clotet.

La película "habla de una generación de mujeres aparentemente conectadas con el feminismo, porque tienen un trabajo que las representa, pero que luego, a nivel doméstico, la carga de los cuidados la tienen súperpresente", precisa Giraldo, que asegura que escribió a Pilar, protagonista absoluta de la cinta, "pensando en muchas mujeres, incluso jóvenes", porque "es otra cosa la que nos lleva a coger ese rol".

"Es una peli muy 'blanca', con momentos de comedia muy claros -dice Llorach-. Creo que es una película muy sencilla de ver (...) pero no es simple para nada. Habla de temas bonitos y complejos desde una aparente cotidianidad y ligereza, pero que en el fondo no lo son".

Y también "de la desconexión entre los miembros de la familia, de la relación intergeneracional entre mujeres, de cómo nos conectamos con nuestras abuelas, nuestras hijas, nuestras hermanas", y de los cuidados: de la necesidad de mirar de vez en cuando a las personas que nos cuidan con amor y preguntarles "si están bien", abunda Llorach.

Llorach, Goya como actriz revelación por 'Quién te cantará' (2019) ya cumplidos los cuarenta, desearía que "hombres de una determinada edad vean la película y piensen 'igual debo hacerme más responsable de mi papel en la familia y no dejar todo el peso a las mujeres'.

Porque, "de forma muy sutil -considera la actriz murciana-, esta película puede servirte como espejo para ver cosas que podrías modificar o cambiar". EFE

