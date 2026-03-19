La plaza con más monumentos históricos de Europa está en España: un conjunto de la arquitectura renacentista declarado Patrimonio de la Humanidad

Con amplias habitaciones y salones, este monumento ofrece uno de los alojamientos más especiales de Andalucía desde hace casi 100 años

Aunque a menudo pasa desapercibida eclipsada por otras provincias de Andalucía como Sevilla, Málaga o Granada, la riqueza histórica y cultural de Jaén tampoco se queda atrás. Y es que recorrer este rincón de España lleva al turista a hacer un viaje al pasado, en concreto, al Renacimiento, ya que dispone de unos cuantos monumentos espectaculares construidos en esa época. De hecho, alberga la que es la plaza con más edificios históricos de Europa que, además, fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Durante el Renacimiento, España vivió una etapa de transformación cultural influida por el humanismo y el redescubrimiento de los saberes clásicos. Este periodo dejó una huella profunda en disciplinas como la pintura, la literatura y la arquitectura. Por todo el país se conservan muestras representativas de este legado, entre ellas las pinturas de Pedro Berruguete y el Palacio de Santa Cruz en Valladolid.

En el ámbito arquitectónico, la provincia de Jaén alberga un conjunto destacado de edificaciones renacentistas. Este enclave permite a sus visitantes recorrer la historia del Renacimiento a través de sus monumentos, que evidencian la influencia y el esplendor de aquella época en la región.

Un lugar repleto de historia en el corazón de la ciudad

El Palacio Juan Vázquez de Molina o de las Cadenas de Úbeda. (Shutterstock España)

En el extremo sur de Úbeda, en la provincia de Jaén, se encuentra la Plaza Vázquez de Molina, un espacio reconocido por su relevancia histórica y arquitectónica. En 2003, la UNESCO la incorporó a la lista de Patrimonio Mundial, reflejando su valor para el patrimonio español.

La plaza, edificada en el siglo XVI, está rodeada por siete monumentos que representan la esencia de la arquitectura renacentista en España. Al este se sitúa la Sacra Capilla del Salvador, concebida como capilla funeraria para Francisco de los Cobos y consagrada en la mitad del siglo XVI. La fachada, de notable riqueza escultórica, domina el entorno.

A su lado se encuentra el Palacio del Déan Ortega, considerado uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura palaciega del Renacimiento español. Declarado Bien de Interés Cultural, este edificio fue adaptado en 1929 como Parador de Turismo, lo que permite a los visitantes no solo conocer su historia, sino también hospedarse en él.

El Palacio Vázquez de Molina, conocido también como Palacio de las Cadenas, fue inaugurado en 1565 y destaca por su fachada ornamentada y su patio interior, uno de los más destacados del Renacimiento. Actualmente, alberga la sede del Ayuntamiento de Úbeda.

Más allá de la Plaza Vázquez de Molina: otras muestras de su riqueza arquitectónica

Úbeda, en Jaén. (AdobeStock)

Además de los cuatro monumentos principales, la Plaza Vázquez de Molina reúne otros tres edificios de relevancia histórica. El Palacio del Marqués de Mancera destaca por la torre conocida como del tesorero, mientras que la antigua Cárcel del Obispo, construida en el siglo XVIII, funciona en la actualidad como sede de los juzgados. Por su parte, el Pósito de Úbeda, edificado entre los siglos XVI y XVII para almacenar grano, alberga hoy la comisaría de la Policía Nacional.

El patrimonio de Úbeda no se limita a esta plaza. La ciudad cuenta con diversas iglesias, entre ellas San Isidoro, San Pablo y San Nicolás de Bari, todas con singular valor arquitectónico. A esto se suman museos como el de Alfarería y el Museo Arqueológico, ubicado en un edificio de origen morisco que conserva vestigios de una antigua colonia romana.