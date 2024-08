La Junta promete ser "muro de contención" contra pacto fiscal de Cataluña: "Sánchez no quiere que Andalucía progrese"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que el Gobierno andaluz será "un auténtico muro de contención para defender los intereses de Andalucía", planteamiento que supondrá "hacer todo lo posible para que este pacto fiscal de privilegios a Cataluña frente al resto no se lleve a efecto". En una nota de audio, Sanz ha señaldao de esa posición favorable del Gobierno a una financiación diferenciada de Cataluña, expresada el sábado por la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero en la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que "Sánchez y María Jesús Montero quieren ponerle freno al desarrollo de Andalucía, no quieren que Andalucía progrese ni avance". Ha inferido de ello una estrategia política encaminada a "ponerle zancadillas y palos en la rueda para que Andalucía no siga avanzando y progresando como lo está haciendo en los últimos años". A juicio del consejero, "María Jesús Montero queda inhabilitada políticamente para defender a los andaluces". "Acusamos a María Jesús Montero de deslealtad con Andalucía por su elección por Sánchez en contra de Andalucía", ha sostenido el consejero de la Presidencia, quien ha expresado su convencimiento de que "defender a Sánchez es incompatible con defender Andalucía". Ha esgrimido que "su apoyo al pacto por la independencia fiscal de Cataluña tiene efectos catastróficos para todos los españoles, pero, especialmente, para los andaluces", ya que ha augurado "que nos va a hacer perder muchos recursos, dinero y oportunidades". Ha señalado "la memoria selectiva" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, así como que sea "la contradicción personificada" por el hecho de que "antes para ella era una barbaridad el pacto fiscal y financiero con Cataluña y ahora lo apoya". "Ha pasado de rechazar la independencia fiscal de Cataluña a presumir de ella en solo 15 días", ha continuado apuntando sobre la figura de la también vicesecretaria general del PSOE. Sanz ha resumido ese acuerdo entre PSC y ERC para un modelo de financiación de Cataluña en el que gestione el 100% de los impuestos recaudados en su territorio, para luego contribuir a la financiación común de las comunidades, como "un auténtico mazazo para Andalucía", que llevará consigo que María Jesús Montero "pase a la historia como una de sus máximas responsables" de ese cambio en el sistema de financiación.

