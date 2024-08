Agirregoitia (PNV) defiende que Europa sea "verdadero agente de paz y garantice estabilidad a nivel internacional"

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, defiende una Europa que sea "verdadero agente de paz" para "garantizar la estabilidad a nivel internacional", y afirma que uno de "los grandes retos" que tiene por delante es mantener "los valores europeos y democráticos" ante el auge de "movimientos extremistas y populistas". También destaca la necesidad de una política migratoria que "respete todos los derechos humanos", en la que exista "una corresponsabilidad" y no se puedan eludir "determinadas responsabilidades a cambio de dinero" porque no se puede tratar a las personas "como mercancías". "Europa tiene grandes retos que defender, en primera instancia los valores europeos y democráticos, y la esencia europea por ese crecimiento de la extrema derecha y de movimientos extremistas y populistas, que pueden suponer retrocesos en derechos sociales y en valores esenciales de igualdad y de justicia social", subraya Agirregoitia en una entrevista con Europa Press, enmarcada en un proyecto de colaboración con el Parlamento Europeo con el objetivo de divulgar la labor de la Eurocámara. La representante jeltzale se muestra convencida de que "Europa va a ser clave como agente de paz". "Estamos viendo cómo se recrudecen los conflictos a nivel mundial y lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Europa ya ha reafirmado su apoyo a Ucrania, pero tiene que ser un verdadero agente también en otros conflictos que existen en el mundo, que desestabilizan la esencia europea, la economía y el bienestar de europeos y europeas", señala. MIGRACIÓN Oihane Agirregoitia, como representante de la Coalición por una Europa Solidaria, CEUS, en la que está integrada también Coalición Canaria, recuerda la situación que está viviendo Canarias por la crisis migratoria, con el incremento de cayucos y pateras, una realidad "que les toca vivir y gestionar en su día a día", y que, a su juicio, será "uno de los grandes retos de los próximos cinco años". En esta materia, afirma que el Pacto sobre Migración y Asilo supuso un avance "en determinados aspectos", pero recuerda que, para el PNV, no fue "del todo favorable". Por ello, recuerda que se abstuvieron en las votaciones de todos los informes sobre el pacto migratorio, excepto en los referidos a reasentamiento y acogida de solicitantes de protección internacional, al considerar que "había determinadas cuestiones que no respetaban del todo los derechos humanos". "Nosotros siempre abogamos por una corresponsabilidad", precisa. Por ello, apuesta por una "política migratoria fuerte y coordinada", sin olvidar los motivos "por los que determinadas personas tienen que abandonar sus hogares y sus países", y advierte de que el pacto migratorio "ofrece la posibilidad de eludir determinadas responsabilidades a cambio de dinero, quizá tratando a las personas como mercancías". "No es la esencia de lo que defendemos", asegura. La eurodiputada jeltzale ha dicho que, "en un momento en el que se recrudecen los conflictos a nivel internacional, que es lo que hace muchas veces que las personas huyan" de sus países, es importante que Europa sea "un verdadero agente de paz, que garantice estabilidad a nivel internacional y que sea un agente geopolítico que tenga un impacto positivo también en los motivos por los que las personas tienen que huir porque se vulneran derechos humanos". CRECIMIENTO DE EXTREMISMOS Y POPULISMOS Agirregoitia destaca que las pasadas elecciones europeas han reflejado el "crecimiento de la extrema derecha y los movimientos extremistas y populistas". "Europa debe hacer un análisis de los motivos. Yo creo que no basta solo con poner un veto e intentar marcar líneas rojas, que hay que hacerlo, por supuesto, porque suponen retrocesos en derechos sociales, y se ponen en riesgo los derechos de mujeres, de colectivos minoritarios y ese pilar social", indica. En su opinión, no solo hay que analizar las causas de este auge de los extremismos, sino también buscar soluciones. "Desde el PNV creemos que los movimientos extremistas y populistas aprovechan descontentos para generar ese caldo de cultivo. Por tanto, hay que ver cuáles son los problemas que hay que solucionar. La gente tiene que sentir que sus problemas se solucionan o, al menos, se les pone la atención que merecen", asevera. También cree que la UE "tiene grandes retos en política industrial, en reindustrialización, en soberanía estratégica energética y en transición digital" o en política agraria, entre otros. Tras apuntar que en esta legislatura "encima de la mesa va a haber un pacto verde industrial", apuesta porque Europa "gane músculo ante China y Estados Unidos, que en determinados ámbitos llevan ventaja". LA REPERCUSIÓN EN EL DÍA A DÍA Oihane Agirregoitia (Bilbao, 1980), que se ha estrenado como eurodiputada tras los comicios del pasado 9 de julio, tomando el relevo de Izaskun Bilbao que representó al PNV en la Eurocámara durante quince años, remarca la repercusión que tienen las políticas que se desarrollan en el Parlamento Europeo "en el día a día de todos". Según resalta, el mes de julio la actividad del Parlamento Europeo comenzó "con mucha intensidad" y ella lo afronta "con mucha ilusión y con mucha fuerza". "Al final, es un reto y una gran responsabilidad. Con ese objetivo de representar allí la voz de Euskadi, de vascos y vascas, y defender nuestros intereses, hay que arrancar con muchas ganas y mantenerlas bien altas a lo largo de los cinco años", añade. A su juicio, en las políticas que se impulsen en la UE es necesario "involucrar a entidades locales" y erigirse "en esa 'Europa de los pueblos', teniendo en cuenta la diversidad y las realidades nacionales como la vasca". En esta línea, demanda que "se regionalice la gestión de los fondos europeos". EUSKERA Agirregoitia reivindica, asimismo, que en el Parlamento Europeo se pueda hablar en euskera, uno de los objetivos que se marca para este mandato en su trabajo parlamentario, y cree que el Gobierno de España tiene "un rol muy importante" en el camino hacia su oficialidad. En todo caso, reconoce que la oficialidad de las lenguas del Estado español "tiene un recorrido complejo" porque "los tratados y las normas europeas exigen de unanimidad", pero se muestra convencida de que hay "opciones de avanzar en el uso de la euskera y darle una mayor presencia a la cultura e identidad vasca". Otra de sus prioridades es el impulso de la Macrorregión Atlántica, que "permitiría establecer relaciones entre regiones más allá de los estados, que a menudo son más fáciles, y permitiría trabajar para reforzar todo el arco atlántico, evitando en este caso que todo vaya hacia la zona del Mediterráneo". "Es importante en el rol que tienen que jugar nuestros puertos, en las conexiones ferroviarias y para la generación de actividad económica. Nos permitiría también incluso obtener financiación para desarrollar determinados proyectos", concluye.

