'Los miserables' y 'Calentamiento', triunfadoras de la IV edición de los Premios Talía

Madrid, 18 may (EFE).- El musical 'Los miserables' ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado: mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer mejor actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical para Enric García.

'Wicked', el otro musical en liza, nominado a cuatro galardones se fue de vacío.

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Una noche en la que también ha resultado triunfador el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, galardonado con tres Talía consecutivos mejor intérprete femenina danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza, aunque solo pudo agradecer el primero ante el auditorio, al estar atendiendo a los medios de comunicación.

'Esencia', un texto interpretado por Juan Echanove y Joaquín Climent, ha sido el mejor espectáculo de teatro y la mejor dirección ha sido para Juan Carlos Rubio por 'Música para Hitler', la historia de Pau Casals en la Francia ocupada por los nazis.

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Rubio ha recogido su galardón alzando la voz contra "la barbarie, sí a la libertad, a la paz".

La actriz Nathalie Poza se ha alzado con el Talía a mejor actriz de teatro por su 'Blanche' en 'Un tranvía llamado deseo' y Ángel Ruiz ha sido galardonado en el apartado masculino por 'El rey de la farándula'.

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El actor Luis Bermejo logró el Talía a mejor actor de reparto por su interpretación en 'Los yugoslavos' y al recogerlo ha incidido en que el "teatro es medicina, se crea para el espíritu', mientras que Mamen García recogió en mismo galardón en categoría femenina por 'Caperucita en Manahattan'.

La nota dominante de los extensos agradecimientos ha sido el uso del teléfono móvil, el lugar donde los premiados tenían escrito su mensaje para "evitar olvidos", aunque con los nervios el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha Domínguez, lo perdió y tuvo que dedicar unos minutos sobre el escenario para buscarlo al recoger el galardón al mejor espectáculo de lírica que fue para 'Yerma'.

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El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa han sido los encargados de presentar la gala de la IV edición de los Premios Talía que ha tenido como hilo conductor el agua, atendiendo al lugar donde se ha celebrado, los Teatros del Canal de Madrid.

La gala ha comenzado con un alegato al 'no' por parte de Carmen Conesa. "No a la sumisión, no a la violencia, no a la tiranía. 'No' es una palabra valiente y difícil de pronunciar, quien lo hace se arriesga (...) Somos artistas y esta noche celebramos la vida y el valor de vivirla, premiamos el riesgo, el conocimiento, la excelencia".

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Precisamente, por la alfombra roja Natalia Hernández, Raúl Prieto y Ángel Ruiz han sido algunos de los interpretes que han lucido una chapa en favor de Palestina, con el 'No a la guerra', mientras que en el escenario han sido varios de los artistas, como Andrés Lima o Juanjo Llorens que han clamado por una ¡Palestina, libre!.

Al recoger la estatuilla a mejor escenografía por 'Orlando', la valenciana Blanca Añón ha pedido ayuda para que "Valencia siga siendo un lugar de producción" después de la dana.

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La presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, la directora y actriz Magüi Mira, ha reseñado en su discurso que la cultura tiene que fluir.

"Nos hace ricos, nos hace entrar en un diálogo permanente (...) El diálogo es la base de la democracia, es la esencia del arte escénico", ha dicho y ha conminado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun -presente en la sala- y a los responsables culturales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a que sigan apoyando las artes escénicas.

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"Tienen poder, sigan protegiendo la cultura, por favor", ha subrayado, en un gala en la que también estaba presente Paz Santa Cecilia, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

El momento más emotivo de la noche ha sido cuando a través de la magia de Jorge Blass las cartas han mostrado el rostro de María Galiana, Premio Talía de Honor que ha recogido con el auditorio en pie, de manos el actor Miguel Rellán.

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Abrumada por los aplausos de sus compañeros les ha conminado a parar con un contundente "ya, ya está bien", para comenzar recordando una frase de Albert Camus: "si te dedicas a una actividad artística tarde o temprano te dan un premio", ha dicho a modo de excusa.

"Lo importante -ha reseñado la actriz sevillana- no es que te lo den, lo importante es merecerlo. No estoy segura de que lo merezca, pero en el tiempo que me quede de vida, que no será mucho, voy a seguir disfrutando de esta profesión", ha añadido, para terminar con un verso de un poema de Mario Benedetti: "no te rindas, que la vida sea eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Muchas gracias".

En su cuarta edición, la soprano zaragozana Ruth Iniesta ha recogido su segundo Talía como intérprete femenina por 'La traviata', que suma dos años después al que ya consiguió por 'Rigoletto', mientras que Xabier Anduaga por 'La Sonnambula' ha obtenido el de intérprete masculino.

Por primera vez en los Talía se ha dado un premio ex quo, en este caso a mejor iluminación que ha ido a parar a Pilar Valdevira por 'Fuenteovejuna' y para Juanjo Llorens por 'Gospell'.

Una gala en la que no ha faltado la música del piano de Jorge Bedoya y la gran voz del contratenor Christian Gill Borrelli. EFE

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