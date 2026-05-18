Listado de ganadores de los IV Premios Talía de las Artes Escénicas 2026

Madrid, 18 may (EFE).- La IV edición de los Premios Talía que otorga la Academia de Artes Escénicas de España se ha celebrado este lunes en los Teatros del Canal donde María Galiana ha recogido el Talía de Honor a toda su trayectoria.

Este es el listado completo de ganadores:

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Mejor espectáculo de teatro de texto

'Esencia', producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones

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Mejor espectáculo de teatro musical

'Los Miserables', de ATG Entertainment España

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Mejor espectáculo de danza

'Calentamiento', de Centro Danza Matadero/El Mandaíto Producciones/Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d´intérêt national art et création – Danse contemporaine/Festival de Danse Cannes-Côte d´Azur France, Chaillot Théâtre National de la Danse/Bayonne - Scène Nationale Sud Aquitain /Théâtre d´Orléans / Scène nationale

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Mejor espectáculo de circo

'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco

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Mejor espectáculo de lírica

'Yerma', producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil)

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Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York

'Los soles truncos', de Repertorio Español

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Mejor actriz protagonista de teatro de texto

Nathalie Poza por 'Un tranvía llamado deseo'

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Mejor actor protagonista de teatro de texto

Ángel Ruiz por 'El rey de la farándula'

Mejor actriz de reparto de teatro de texto

Mamen García por 'Caperucita en Manhattan'

Mejor actor de reparto de teatro de texto

Luis Bermejo por 'Los yugoslavos'

Mejor dirección de escena

Juan Carlos Rubio por 'Música para Hitler'

Mejor autoría de teatro de texto

Ignacio García May por 'Esencia'

Mejor actriz de teatro musical

Teresa Ferrer por 'Los Miserables'

Mejor actor de teatro musical

Adrián Salzedo por 'Los Miserables'

Mejor dirección musical de teatro musical

Enric García por 'Los Miserables'

Mejor intérprete femenina de lírica

Ruth Iniesta por 'La Traviata'

Mejor intérprete masculino de lírica

Xabier Anduaga por 'La Sonnambula'

Mejor intérprete femenina de danza

Rocío Molina por 'Calentamiento'

Mejor intérprete masculino de danza

Israel Galván por 'El Dorado'

Mejor coreografía

Rocío Molina por 'Calentamiento'

Mejor escenografía

Blanca Añón por 'Orlando'

Mejor iluminación Ex quo

Juanjo Llorens por 'Godspell'

Pilar Valdelvira por 'Fuenteovejuna'

Mejor vestuario

Ana Garay por 'Yerma'

Mejor música original

Tagore González por 'Memorias de Adriano'

Mejor labor de producción

Compañía Cuarta Pared

Mejor labor de compañía

MalPelo Danza

Estudios y divulgación en las artes escénicas

Revista Don Galán-CDAEM Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. EFE

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