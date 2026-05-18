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Listado de ganadores de los IV Premios Talía de las Artes Escénicas 2026

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Madrid, 18 may (EFE).- La IV edición de los Premios Talía que otorga la Academia de Artes Escénicas de España se ha celebrado este lunes en los Teatros del Canal donde María Galiana ha recogido el Talía de Honor a toda su trayectoria.

Este es el listado completo de ganadores:

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Mejor espectáculo de teatro de texto 

'Esencia', producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones

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Mejor espectáculo de teatro musical 

'Los Miserables', de ATG Entertainment España

Mejor espectáculo de danza 

'Calentamiento', de Centro Danza Matadero/El Mandaíto Producciones/Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d´intérêt national art et création – Danse contemporaine/Festival de Danse Cannes-Côte d´Azur France, Chaillot Théâtre National de la Danse/Bayonne - Scène Nationale Sud Aquitain /Théâtre d´Orléans / Scène nationale

Mejor espectáculo de circo 

'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco  

Mejor espectáculo de lírica 

'Yerma', producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil)  

Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York 

'Los soles truncos', de Repertorio Español

Mejor actriz protagonista de teatro de texto 

Nathalie Poza por 'Un tranvía llamado deseo' 

Mejor actor protagonista de teatro de texto 

Ángel Ruiz por 'El rey de la farándula'

Mejor actriz de reparto de teatro de texto 

Mamen García por 'Caperucita en Manhattan'

Mejor actor de reparto de teatro de texto 

Luis Bermejo por 'Los yugoslavos'

Mejor dirección de escena 

Juan Carlos Rubio por 'Música para Hitler'

Mejor autoría de teatro de texto 

Ignacio García May por 'Esencia'

Mejor actriz de teatro musical 

Teresa Ferrer por 'Los Miserables'

Mejor actor de teatro musical 

Adrián Salzedo por 'Los Miserables'

Mejor dirección musical de teatro musical 

Enric García por 'Los Miserables'

Mejor intérprete femenina de lírica 

Ruth Iniesta por 'La Traviata'

Mejor intérprete masculino de lírica 

Xabier Anduaga por 'La Sonnambula'  

Mejor intérprete femenina de danza 

Rocío Molina por 'Calentamiento'  

Mejor intérprete masculino de danza 

Israel Galván por 'El Dorado'

Mejor coreografía 

Rocío Molina por 'Calentamiento'  

Mejor escenografía 

Blanca Añón por 'Orlando'

Mejor iluminación Ex quo

Juanjo Llorens por 'Godspell'  

Pilar Valdelvira por 'Fuenteovejuna'

Mejor vestuario 

Ana Garay por 'Yerma'

Mejor música original 

Tagore González por 'Memorias de Adriano'

Mejor labor de producción 

Compañía Cuarta Pared

Mejor labor de compañía 

MalPelo Danza

Estudios y divulgación en las artes escénicas 

Revista Don Galán-CDAEM Centro de  Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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