Deportivo Maldonado se suma a los ganadores en la primera fecha del Intermedio uruguayo

Montevideo, 18 may (EFE).- El Deportivo Maldonado consiguió el triunfo por 3-1 ante Danubio para sumarse a los ganadores de la primera fecha en el Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

Los tantos de Santiago Ramírez, Cristian Tabó y Gonzalo Larrazabal fueron suficientes para que su equipo sumara sus primeros tres puntos en la Serie B que también tuvo como ganadores en esta primera fecha a Nacional y Juventud.

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Por Danubio descontó Maicol Ferreira.

Con esta victoria Deportivo Maldonado suma 29 puntos en la Tabla Anual, que reparte cupos para competiciones internacionales, para ubicarse en la cuarta casilla detrás del Albion, Peñarol y Racing, con 29, 30 y 34 unidades, respectivamente.

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La siguiente fecha por la Serie A dará inicio el próximo 22 de mayo con el choque entre Liverpool y el actual campeón del Torneo Apertura, Racing mientras que el 23 Cerro Largo recibirá la visita de Boston River y el 24 Cerro se medirá ante Central Español y Defensor Sporting se verá las caras ante Peñarol.

Por la Serie B la fecha la abrirá el encuentro entre Progreso y City Torque, además del duelo de Nacional, que recibirá al Albion el 23 de mayo.

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La jornada culminará el 24 de mayo esta serie con el partido entre Wanderers y Deportivo Maldonado. EFE