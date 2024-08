El PP aconseja a Montero la "salida digna" de dimitir tras "pulsar el botón de la independencia fiscal" de Cataluña

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha planteado este viernes la posibilidad de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, "presentase su dimisión" porque "sería lo más sensato", convencida de que "es la única salida digna que tiene" después de señarla como "la que pulsa el botón de la independencia fiscal" de Cataluña, en alusión al pacto de PSC y ERC para la gestión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña y luego hacer una contribución a la financiación común. En una atención a los medios de comunicación en Almería, Torregrosa ha subrayado el hecho de que como responsable de la hacienda estatal "va a otorgar unos privilegios sin precedentes a los independentistas perjudicando gravemente a todos los españoles y, muy especialmente, a los andaluces". "¿Dónde está María Jesús Montero? ¿Está de retiro pensando en cómo explicar su traición o está escribiendo su carta de dimisión?", se ha preguntado Torregrosa, según una nota de este partido. La portavoz de los populares andaluces ha afeado a la ministra andaluza que lleva casi tres semanas "escondida" mientras en Cataluña se consuma "la mayor traición que se ha cometido nunca contra los andaluces, regalándole la llave de nuestros impuestos a los independentistas, rompiendo por completo la igualdad y la solidaridad entre los españoles, a cambio de un sillón". "Se está haciendo un Puigdemont porque es incapaz de justificar lo que es absolutamente injustificable", ha sostenido en ese sentido trazando un paralelismo entre las figuras de Montero y el expresidente de la Generalitat. "Ella misma lo decía el pasado 15 de julio", ha advertido Torregrosa recordando las palabras de la ministra andaluza cuando "decía que 'yo no comparto el concierto económico para Cataluña'". Ha resaltado que "Montero mintió porque es lo que mejor sabe hacer este Gobierno, mentir y regalar privilegios a unos cuantos a cambio de un puñado de votos y de un sillón". Para Torregrosa, "lo sucedido el jueves el Barcelona fue el colmo del ridículo y de la humillación del Estado a manos de un prófugo de la justicia, que nos ha convertido en un meme para el mundo, y esta situación sólo tiene un responsable que se llama Pedro Sánchez y un brazo ejecutor de sus acuerdos infames que se llama María Jesús Montero". "Primero fue la sedición, luego la amnistía y la malversación, y ahora la independencia fiscal", ha recordado para alertar a continuación sobre "¿Qué será lo siguiente?". La portavoz del PP de Andalucía ha calificado de "bochornoso el circo al que tuvimos que asistir durante todo el día de ayer, en el que hubo un maestro de pista llamado Puigdemont que se ha reído del Estado y al que Sánchez ha entregado la gobernabilidad del país, sólo para sobrevivir un rato más en el sillón". "¿Se puede arrodillar más a un país?", ha seguido preguntándose. "NI VAMOS A QUEDARNOS QUIETOS, NI NOS VAMOS A CALLAR NI VAMOS A PARAR" La también diputada en el Congreso por la circunscripción de Almería ha asegurado que "en el PP de Andalucía no vamos a quedarnos quietos. Ni nos vamos a callar, ni vamos a parar, porque están jugando con las cosas del comer, están poniendo en riesgo la calidad de la prestación de los servicios públicos, están hipotecando el presente y el futuro de nuestros hijos y nietos y nos van a convertir en ciudadanos de segunda". "No podemos consentirlo", ha subrayado. Torregrosa ha insistido en que "no tiene nada de izquierda ni de progresista condenar a la mayoría de los ciudadanos a tener peores servicios públicos para que una Comunidad, que ya disfruta de una financiación superior a la media, reciba hasta 13.000 millones de euros más cada año regalándole la llave de los impuestos de todos sólo porque necesitas unos cuantos votos para seguir en el sillón". "No tiene nada de progresista romper la igualdad entre los españoles a cambio de una silla", ha reiterado. La portavoz de los populares andaluces ha advertido de que "si Sánchez y Montero regalan esa financiación extraordinaria a una parte del territorio, eso se traducirá en que el resto de comunidades, especialmente las peor financiadas como Andalucía, verán aún más reducidos sus ingresos, incluso podríamos ver cómo el Estado nos vuelve a subir los impuestos o le mete la mano en el bolsillo a los pensionistas". Y ha vuelto a espetar a los socialistas andaluces: "¿Dónde está el PSOE andaluz? ¿No hay ningún socialista andaluz que ponga pie en pared y diga que ni una vergüenza más?", para considerar que "su silencio es inaceptable". "Sólo sirve para que los andaluces se convenzan aún más de que en Andalucía el PSOE ha dejado de ser un partido andaluz y se ha convertido en una sucursal del sanchismo al servicio del interés personal de su jefe y de los independentistas", ha continuado argumentando. "Sólo cabe esperar que cuando esta cuestión llegue al Congreso, por una vez, se pongan de parte de los andaluces, aunque mucho nos tememos que volverán a elegir a Sánchez". La portavoz del PP de Andalucía ha lamentado que "estamos ante un Gobierno de España absolutamente ausente, paralizado, que no gobierna y que está más volcado en intentar sobrevivir que en gestionar y solucionar los problemas de los españoles". "Ni los andaluces ni el resto de españoles nos merecemos este presidente y este Gobierno", ha dicho. "Por suerte, los andaluces cuentan con un gobierno, el de Juanma Moreno, responsable y centrado en lo importante, en escuchar a los andaluces y en darles respuestas reales a sus problemas. Para eso nos eligieron y no vamos a defraudar su confianza. Nosotros no", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo