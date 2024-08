Barbón dice que Puigdemont "tiene miedo" a su detención y "parece que ha vuelto a dejar tirados a los suyos"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su sorpresa sobre que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hiciera una intervención ante un grupo de personas que fueron a "aplaudirlo y aclamarlo y luego desaparece porque tiene miedo a que le detengan". "Parece que ha vuelto a dejar tirados a los suyos", ha opinado Barbón, en declaraciones a los medios de comunicación al inicio de su visita institucional a la 67 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. A este respecto, ha defendido que en política se debe actuar con "coherencia" y ha dicho admirar a los políticos que cuando toman una decisión "apechugan con ella". Barbón ha considerado que los Mossos tendrán que explicar algo cuando Puigdemont, sobre el que pesa orden de detención, "da una intervención y parece que se fuga", ha remarcado. ILLA ES LO QUE NECESITA CATALUÑA Unido a este tema, ha apuntado que él espera que se materialice la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, del que ha destacado que, durante la pandemia de la COVID-19, demostró ser una persona "seria". A su juicio, es lo que necesita Cataluña, a lo que lo ha contrapuesto con el ex presidente Puigdemont. Referente a la financiación, ha recalcado que la postura de Asturias está "clarísima", ya definida en el documento de 2020, en la Declaración de Santiago, en los programas electorales y en las resoluciones del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Al tiempo, ha dejado claro que él no votará "nada" que pueda perjudicar a Asturias. "Que la gente tenga la completa seguridad que yo voy a defender siempre los intereses de Asturias", ha resaltado. Barbón, asimismo, se ha mostrado convencido de que va a haber debate sobre este asunto tanto en los órganos del partido como de los órganos institucionales correspondientes; el Consejo de Política Fiscal y Financiera y debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados. ES IMPOSIBLE CUANTIFICAR LOS EFECTOS DEL PACTO PSC-ERC Sobre que el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, le haya llamado "esbirro de Sánchez", ha remarcado que "una persona que insulta a otra, ya pierde todas las razones". Y en cuanto a la cifra de 850 millones de euros que según Vox perderá Asturias, ha afirmado que, a día de hoy, sin que se sepa cuánta va a ser la aportación al Estado y cómo va a ser el fondo de solidaridad, es "imposible cuantificar nada". En todo caso, Barbón prefiere fiarse de su consejero de Hacienda, que es inspector de Hacienda y "sabe mucho de fiscalidad y de financiación", así como la directora general, Mar Salgado, que es una experta porque ha trabajado en proyectos de financiación.

Compartir nota: Guardar Nuevo