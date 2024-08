Puigdemont critica su posible detención con argumentos que podrían llevar a un 'habeas corpus' para eludir la cárcel

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha criticado este miércoles su posible detención a su regreso a España asegurando que la misma sería "ilegal y arbitraria", argumentos que podrían conducir a la presentación de un 'habeas corpus' para así eludir su entrada en prisión. Puigdemont, huido tras el referéndum ilegal de 2017, ha anunciado que volverá para el pleno de investidura de Salvador Illa que arrancará este jueves a las 10.00 horas. Aunque no ha dado detalles sobre su regreso, su detención es factible dada la orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del 'procés'. Al momento de producirse su arresto, Puigdemont podría invocar el 'habeas corpus', un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido. Esto obligaría al Juzgado correspondiente a resolver de manera inmediata sobre la libertad de Puigdemont si se aprecia que la detención no tiene el sustento necesario. Si no plantea el 'habeas corpus', será el juez Llarena el que decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont una vez le tome declaración. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años. VOX YA ANUNCIÓ QUE PEDIRÁ SU INGRESO EN PRISIÓN También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión. Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer. En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Tribunal Constitucional por este extremo. OTRAS CAUSAS La del 'procés' no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo --que todavía no se ha pronunciado-- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán. Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.

